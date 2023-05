Das Meisterstück des Edin Terzic

Von: Thomas Kilchenstein

Auch der bodenständigste Typ macht manchmal Luftsprünge: Edin Terzic. © IMAGO/imagebroker

Dass Borussia Dortmund kurz vor dem Titelgewinn steht, hat mit Glück zutun und der Unfähigkeit des FC Bayern. Vor allem aber mit Trainer Edin Terzic.

Da war er wieder, so ein Moment, bei dem andere als Edin Terzic womöglich in die Luft gegangen wären. Es war die letzte Pressekonferenz vor dem finalen Spiel heute Nachmittag, 15,30 Uhr, gegen den FSV Mainz 05, der Tag, an dem sich Borussia Dortmund nach elf Jahren wieder zum Deutschen Meister krönen kann, als die Frage nach etwaigen Feierlichkeiten aufkam, Kevin Großkreutz zum Beispiel, so schlug die Fragerin vor, habe sich beim letzten Mal eine Glatze noch in der Kabine scheren lassen. Edin Terzic hat kurz Luft geholt und sich eine kleine Empörung geleistet: „Wirklich dein Ernst?“, dann ist er zur Sachlichkeit zurückgekehrt, hat gesagt, dass ihn allein interessiere, wie sein Klub, seine Mannschaft, sportlich den letzten Schritt gehen werde, er sei einzig auf die Partie fokussiert, „und was danach in der Kabine passiert, ist mir egal“.

Der Fußballtrainer Edin Terzic, 40, Vater zweier Töchter, in Menden im Sauerland geboren, Vater Bosnier, Mutter Kroatin, mit neun erstmals im Dortmunder Stadion und seitdem Fan, dieser Fußballtrainer hat den größten Anteil am sehr wahrscheinlichen Titelgewinn der Borussia. Mit seiner Art, seiner Bescheidenheit, angeboren oder gelernt, seiner Authentizität und seiner Klarheit hat er sich ein Gespür für die Stimmung im Team bewahrt, hat die Mannschaft, die zuweilen so wankelmütig und anfällig ist, die sich regelmäßig Fragen nach ihrer Mentalität stellen lassen musste, aufs richtige Gleis gesetzt. Er ist glaubwürdig und er trifft den richtigen Ton, ohne Stereotypen oder Plattitüden zu benutzen, gerne in lupenreinem Englisch.

Er hat im Verlauf dieser Saison viele Klippen umschiffen müssen. Es war ja wahrlich nicht so, dass Borussia Dortmund mit Aplomb und lautem Hurra durch diese Runde marschiert wäre und den großen Bayern eine Nase gedreht hätte. Im Gegenteil: Viele, fast zu viele Gelegenheiten, die sich selbst demontierenden Münchner zu überholen, hatten die Dortmunder liegen gelassen, sei es, weil der Torwart Gregor Knobel ein sagenhaftes Luftloch trat, sei es, weil man sich gegen zehn Schwaben in letzter Sekunde einen Ball ins Tor schießen ließ, sei es, weil man gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum nicht gewinnen konnte. All diese Rück- und Tiefschläge hat Terzic mit erstaunlicher Souveränität gemeistert, hat besonnen, reif reagiert, ist nie hysterisch geworden - selbst als der FC Bayern um zehn Punkte einteilt war und allenthalben Hohn und Spott über die Schwarz-Gelben ausgeschüttet wurde, sie seien „zu doof, Deutscher Meister zu werden“, wie vor Wochen zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder trompetete.

Bemerkenswert vor allem Terzics Reaktion nach dem Bochum-Spiel, als dem BVB ein glasklarer Elfmeter verweigert wurde. Emotional war er da, und es tat sich ein kleiner Blick in seine Seele auf. „Es ist für uns, vielleicht für mich eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschale zu kommen. Und dann gibt es solche Entscheidungen ...“. Da bekam man eine ungefähre Ahnung, was es für Novizen im Geschäft wie Terzic, noch nicht abgebrüht und routiniert und cool, bedeutet, nach einem Titel greifen zu können, welches Herzblut da vergossen wird und wie sehr ein Scheitern schmerzen würde.

Für einen wie Terzic gehört es eben nicht zur Selbstverständlichkeit (wie für Coaches des FC Bayern), Deutscher Meister zu werden, „das ist etwas Großes“, sagte er. Seinen Spielern, allesamt mehrfache Millionäre, hat er mit auf den Weg gegeben, sie könnten sich zwar alles leisten, schnelle Autos, teure Uhren, exklusive Urlaube, aber den Moment, am Samstag ins Stadion zu kommen und 80 000 Fans jubeln, „den könnt ihr nicht kaufen“.

Edin Terzic, selbst kein begnadeter Fußballer, er spielte Regionalliga bei Wattenscheid 09 und Borussia Dröschede, ist trotz aller Popularität bei sich geblieben. Der Schlüssel sei, nichts besonders zumachen, nicht zu überpacen, sagte er. Aber ein paar Dinge hat er, der einst Co-Trainer bei Besiktas Istanbul und West Ham United war, besser gemacht als viele seiner Vorgänger mit großen Namen, Lucien Favre, Peter Bosz, Peter Stöger, auch Marco Rose: Er hat Spieler voran gebracht, Karim Adeyemi zum Beispiel, selbst Emre Can hat die Poser-Attitüde abgelegt und ist zum Leader gereift. Er hat Mats Hummels, der Denker, auf ein erstaunliches Level zurückgeholt.

Terzics größte Leistung ist aber die, die Verbannung des Kapitäns Marco Reus auf die Ersatzbank brillant moderiert zu haben. Er hat es geschafft, dass der Nationalspieler ohne Murren und ohne Stunk zu machen die Rolle als Ergänzungsspieler annahm und festes und akzeptiertes Mitglied im Kader blieb. Und seine Einsätze bekommt der bald 34-Jährige dennoch, und einen neuen Vertrag noch dazu.

Edin Terzic, seit 2010 in den verschiedensten Funktionen (Scout, Jugendtrainer, Co-Trainer) beim BVB in Lohn und Brot, hat seine Chance beim Schopfe gepackt, damals, als er im Dezember 2020 als Assistent von Lucien Favre übernahm, sein abgeschlagenes Team in einer beeindruckenden Aufholjagd (an Eintracht Frankfurt vorbei) noch in die Champions League hievte und eine Woche später Pokalsieger wurde. Allerdings hatte der BVB da schon Marco Rose als neuem Trainer zugesagt. Terzic kam als bestens bezahlter Technischer Direktor ohne großes Aufgabenfeld „auf die Warmhalteplatte“, wie der Sportinformationsdienst dieser Tage auffällig originell schrieb. Die Trennung von Rose ergab sich auch daraus, dass ein vertrauenswürdiger Nachfolger bereitstand.

Hans Joachim Watzke, der Chef vom Ganzen, nennt seinen leitenden Angestellten „einen Trainer mit unfassbarer Empathie. Die „Süddeutsche“ adelte ihn als den „besten Trainer seit Jürgen Klopp“. Im letzten halben Jahr hat Terzic enorm an Profil und Statur gewonnen, er ist an der Aufgabe gewachsen, ist zu einem respektierten Meistertrainer avanciert.

Aber Edin Terzic weiß auch, dass ein schwarz-gelbes Märchen ohne Happy End eine tragische Geschichte ist. Diesen Elfmeter noch neben das Mainzer Tor zu setzen, würde den studierten Fußballlehrer mit einem Makel behaften, der bei aller Sympathie schwer nur abzuschütteln wäre. Präsentiert er aber am Sonntag auf dem Borsigplatz 250 000 Ausrastenden die Meisterschale, dann schwebt die ganze Stadt in tränenreicher Seligkeit – und ein Mann, der dem Kern des Vereins entsprungen ist, wäre endgültig ein Glücksfall.

Trainer Terzic ist guter Dinge, dass sein Team von dieser immensen Erwartungshaltung nicht erdrückt wird. „Wir sind noch nicht fertig, aber bereit. Als Mannschaft, als Verein, als Stadt.“