Das Lachen ist zurück

Von: Frank Hellmann

Teilen

Ein Küsschen für die Matchwinnerin: Herve Renard bedankt sich bei Wendie Renard. Foto: AFP © AFP

Frankreichs Fußballerinnen vergeuden keine Kraft mehr mit internen Streitigkeiten und bringen Brasilien arg in Zugzwang.

Irgendwo musste Hervé Renard ja hin mit seiner Anspannung.hin. Also schimpfte der Trainer von Frankreichs Fußballerinnen kurz vor Ende des schwer erkämpften Erfolgs gegen Brasilien (2:1) wie ein Rohrspatz jenseits seiner Coaching Zone, verweigerte in der Erregung sogar den Handschlag mit einem Offiziellen. Doch alsbald hatte sich der impulsive Workaholic wieder beruhigt: Es folgte die Gelbe Karte und die Entschuldigung. „Es waren sieben Minuten Nachspielzeit und die waren vor dem Freistoß eigentlich schon abgelaufen, am Ende waren es neun Minuten, darüber war ich nicht erfreut“, gab der 54-Jährige später zu Protokoll.

Der oft wild gestikulierende Franzose – ein Gegenpol zu der schwedischen Globetrotterin Pia Sundhage, die meist ruhig mit verschränkten Armen diese hochklassige Partie zwischen möglichen Achtelfinalgegnern des deutschen Teams verfolgte – hatte letztlich vielleicht mitgeholfen, finale Energie auf den Rasen zu übertragen. Sein Ensemble brachte vor prächtiger Kulisse in Brisbane mit fast 50 000 begeisterten Augenzeugen einen Siegeswillen auf, der früher nicht immer zu spüren war.

Wie so oft sorgte Kapitänin Wendie Renard - nicht verwandt oder verschwägert mit dem Coach - per Kopf nach einer Ecke für den Siegtreffer (83.). „Sie ist unsere wichtigste Spielerin auf dem Platz, aber auch im Umkleideraum. Sie schießt viele wichtige Tore für uns“, lobte Hervé Renard seine 1,87 Meter große Verteidigerin. „Wendie motiviert und pusht immer alle.“ Dabei war die Kapitänin im Frühjahr zunächst zurückgetreten, als die Dauerfehde mit der ungeliebten Nationaltrainerin Corinne Diacre eskalierte. Die 32-Jährige hatte mit anderen Leistungsträgerinnen dem Verband erklärt, unter der dauergriesgrämigen Trainerin nicht mehr weiterzuspielen.

Dass nach Diacres Entlassung ein erfahrener Coach kam, der gerade bei der Männer-WM in Katar mit Saudi-Arabien mit einem 2:1-Sieg die Sensation gegen Argentinien vollbrachte und Nationalteams in Sambia, Angola, der Elfenbeinküste und Marokko trainierte, könnte sich als Glücksfall erweisen. Unter Hervé Renard wird wieder gelacht, wie die zurückgekehrte Rekordtorjägerin Eugenié Le Sommer gleich feststellte. Die 34-Jährige hat sich fürs Vertrauen nun einem technisch anspruchsvollen Kopfball zum frühen 1:0 bedankt (17.). Das 89. Länderspieltor der nur 1,61 Meter großen Ausnahmestürmerin. Auch auf den nicht minder sehenswerten Ausgleich von Débinha (58.) hatten „Les Bleues“ noch eine Antwort. Dieses Team hat nun beste Chancen auf den Gruppensieg, denn gegen Panama sollte im letzten Spiel (Mittwoch 12 Uhr) nicht mehr viel schiefgehen. Doch der Cheftrainer hat in Australien noch viel mehr vor, sonst hätte sich der Filou laut der französischen Sportzeitung „L‚Equipe“ nicht 600 000 Euro Titelprämie in den Vertrag schreiben lassen.

Kollegin Pia Sundhage muss erst einmal sehen, dass die 60 000 in Australien lebenden Brasilianer nicht enttäuscht werden. Es droht das Aus in der Vorrunde. So war erstmals auch ohne Auftritt der Australierinnen selbst die Fanzone in Sydney am Tumbalong Park zum Bersten gefüllt, weil hier jeder Zweite seine Sympathien für die Südamerikanerinnen auslebte. Sie sind nun in der dritten Partie gegen Jamaika zum Siegen verdammt. Bei einem Remis würden die „Reggae Girlz“ weiterkommen.

Marta spielt keine Rolle

Doch mit ihrer individuellen Klasse ist die Seleção klarer Favorit. Außergewöhnliche Qualitäten zeigte wieder Ary Borges, die zum Auftakt beim 4:0 gegen Panama einen Dreierpack geschnürt hatte. Die 23-Jährige ist eine aus der neuen Generationen, der Sundhage anstellte von Weltstar Marta die Verantwortung übertragen hat. Die Ikone des Weltfußballs kam erneut nur von der Bank, der magische Moment bei der 37-Jährigen blieb bei fünf Minuten Spielzeit überschaubar. Mitunter war es Hackentrick oder ein Heber zu viel beim brasilianischen Team. „Die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen, lautet: Wie halten wir den Ball und finden das Gleichgewicht zwischen kreativem Offensivspiel und einer klugen Defensive? Da müssen wir cleverer spielen“, forderte Sundhage. Sonst gibt es für einen WM-Favoriten schon in der Vorrunde ein böses Erwachen.