Darmstädter Aufbauhilfe

Von: Jan Christian Müller

Blick in leere Gesichter: Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht und die Mannschaft auf dem Weg zu ihren Fans. © dpa

Nach 0:3 im Pokal warten keine wütenden Fans, sondern liebe Kinder am Böllenfalltor auf die Profis des Bundesliga-Aufsteigers Darmstadt 98

Am Tag nach der Blamage von Homburg hat der schöne neue Erstligastandort Darmstadt seine Vorzüge dokumentiert. Die Profis, die das 0:3 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten FC Homburg zu verantworten hatten, trabten pflichtgemäß zum Auslaufen um die Sportanlagen am Böllenfalltor herum, diejenigen, die am Abend zuvor nicht oder nur wenig gespielt hatten, durften grünen Rasen riechen und wurden ganz schön rangenommen. Hinterher, beim Gang in die Kabine, traten keine wütenden Fans auf, die es anderorts gewiss gegeben hätte, um der Mannschaft die Leviten zu lesen. Stattdessen: drei Mütter mit einer aufgeregten Kinderschar im Schlepptau, die die geknickten Lilien mit Beifall aufrichteten und sich mit großen dankbaren Augen über jedes Autogramm freuten.

Noch am Montagabend unmittelbar nach Spielschluss hatte Trainer Torsten Lieberknecht seiner Mannschaft im Kreis gesagt, es sei das erste Mal in den zwei Jahren seiner bisherigen, nun schon zwei Jahre währenden Amtszeit in Darmstadt, dass er Anlass sehe, sich „bei unseren Fans zu entschuldigen, denn wir haben sie wahnsinnig enttäuscht“. Und so begaben sich die Verlierer in die Kurve zur eigenen Anhängerschaft, wo sie keineswegs niedergepfiffen wurden, „dabei“, so Lieberknecht, „wäre das gerecht gewesen“.

Zu wenig Phantasie

Für den Chefcoach war das ein kleiner Anlass zur Freude bei einem ansonsten freudlosen Trip ins Saarland, wo allenfalls das in bezaubernde Landschaft eingebettete gute alte Homburger Waldstadion wohlige Wärme verbreitete. Ansonsten wurde Darmstadt 98 eiskalt ausgekontert und stellte sich im Defensivverhalten noch schusseliger an als im Spiel nach vorn. Dass das Homburger 2:0 nach einem Freistoß per Fuß aus dem Fünfmeterraum heraus erzielt werden konnte, legt kein schönes Zeugnis ab für den Bundesligaaufsteiger.

Dem, wie schon in den Testspielen davor, nach vorne herzlich wenig einfiel, was irgendwie nach Phantasie ausschaute. Zur nachlässigen Abwehrarbeit gesellten sich unpräzise Flanken und schwaches Passspiel im letzten Drittel, dort also, wo man dem Gegner eigentlich wehtun wollte. „Wir hätten noch zwei Tage spielen können, ohne ein Tor zu schießen“, stöhnte Lieberknecht, der zu allem Überfluss auch noch mit ansehen musste, wie Homburgs starker Keeper Tom Kretzschmar kurz vor Schluss einen Foulelfmeter des eingewechselten Filip Stojilkovic entschärfte.

Bei aller Kritik, die auch Lieberknecht als berechtigt empfindet: „Es ist wichtig, dass wir zusammenstehen.“ Es ist nun eine hochsensible Aufgabe für den Trainer, die richtige Mischung aus analytischer Kritik und Vorfreude auf die Rückkehr in die Bundesliga zu finden. Beim Bundesligaauftakt am Sonntag bei Eintracht (17.30 Uhr/Dazn) sieht Lieberknecht seine Mannschaft „in der Bringschuld“. Der 50-Jährige weiß als ehemaliger Aufstiegstrainer von Eintracht Braunschweig aber auch, dass die vielen noch Erstliga-unerfahrenen Profis sich erst an das höhere Niveau gewöhnen müssen, sich dann aber durchaus in einem bemerkenswerten Tempo entwickeln könnten.

In der „brutalen ersten Liga“ (Homburgs Coach Danny Schwarz) werden die Aufgaben für die Lilien als Underdog ganz anders aussehen. Dort haben sie viel mehr zu gewinnen und viel weniger zu verlieren, und vor allem: Sie werden schon in Frankfurt viel, viel weniger Ballbesitz haben als in Homburg, wo sie mit der Überlegenheit wenig anzufangen wussten.

Hornby braucht noch Zeit

Dabei wurde offenkundig: Der britische Mittelstürmer Fraser Hornby, für rund eine Million Euro (zum Vergleich: ein Hundertstel des Preises von Harry Kane) verpflichtet ist zwar ein Mann wie ein Baum und dürfte auch als Zielspieler nach langen hohen Befreiungsschlägen funktionieren, braucht aber nach längerer Verletzungspause noch einige Wochen, ehe er seine 1,95 Meter gewinnbringend einsetzen kann.

Es wäre augenscheinlich grob fahrlässig, würde 98-Sportchef Carsten Wehlmann das noch bis 1. September geöffnete Transferfenster nicht nutzen, um je eine Verstärkung für den Angriff und für das defensive Mittelfeld zu verpflichten. Wehlmann weiß das und ist längst intensiv auf der Suche. Die finanziellen Mittel des ärmsten aller aktuellen Bundesligisten sind jedoch übersichtlich. Und sie sind durch das frühe Pokalaus noch übersichtlicher geworden.