Darmstadt 98 mit Personalsorgen vor Rostock-Spiel

Von: Jakob Böllhoff

Immer mit der Ruhe: Lilien-Coach Torsten Lieberknecht. © Uwe Anspach/dpa

Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 fährt mit frischen Personalsorgen an die Ostsee.

Den Dodo aus Ehringshausen könnte der SV Darmstadt eigentlich ganz gut gebrauchen gerade. Der Dodo weiß ja, wie man Tore schießt, vor allem gegen Hansa Rostock. Einmal hat der Dodo gleich vier Darmstädter Tore gemacht gegen die Mannschaft von der Ostsee, drei davon innerhalb von zehn Minuten. Das ist nach wie vor der zweitschnellste Hattrick in der Geschichte der Dritten Liga, denn damals, in der Saison 2013/14, spielten die Lilien aus Südhessen ja noch in den Untiefen des Profifußballs, und der Dodo war einer der wichtigsten Spieler. Man erinnert sich dunkel. Oder auch nicht.

Dominik Stroh-Engel, Spitzname Dodo, steht natürlich nicht zur Verfügung, wenn die Darmstädter an diesem Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) die Auswärtsaufgabe in Rostock angehen. Mit 37 Jahren spielt er inzwischen für den FC Memmingen in der fünftklassigen Bayernliga. In 20 Spielen hat der fast zwei Meter große Stürmer sieben Tore erzielt in dieser Saison. Gute Quote, und wäre Stroh-Engel aus irgendeinem Grund doch noch in Darmstadt, Denkmalschutz womöglich, er hätte passable Chancen, es in den Spieltagskader zu schaffen. Die Personalprobleme werden ja eher nicht kleiner für Trainer Torsten Lieberknecht.

Das hat Lieberknecht und seine Mannschaft bislang zwar nicht davon abgehalten, einfach trotzdem Richtung Erstligaaufstieg zu stürmen, aktuell sind sie mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer. Dennoch fragt man sich, wie gut diese Truppe sein könnte, wenn der Fußballlehrer auf seinen Pressekonferenzen nicht immer ganz so ausführlich über die Gebrechen seiner Spieler sprechen müsste.

Erst ein Sieg in Rostock

„Wir haben nach der Englischen Woche einige Fragezeichen“, hob Lieberknecht am Donnerstag also an, um anschließend die Namen von Fabian Schnellhardt, Fabian Holland, Jannik Müller und Frank Ronstadt zu nennen. Auf jeden Fall fehlen werde Stürmer Braydon Manu, er leide unter „diffusen muskulären Problemen“. Matthias Bader, Patric Pfeiffer, Aaron Seydel und Klaus Gjasula fallen sowieso aus, wobei Letzterer nach monatelangen, vermutlich auch ziemlich diffusen Adduktorenproblemen, neuerdings immerhin wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Eine Option für Samstag ist er indes noch nicht.

Was schade ist für die Lilien, ein Spiel in Rostock wäre ja genau der Fall für den kampferprobten Sechser. Und die Darmstädter spielen beim Tabellenzehnten ja auch ein bisschen gegen die Historie an. Überhaupt erst einmal haben sie gewinnen können im Ostseestadion, Dritte Liga, knapp neun Jahre ist es her, 1:0 der Endstand. Siegtorschütze in der 19. Spielminute: Dodo Stroh-Engel.