Darmstadt 98: Maximales Vertrauen in Trainer Lieberknecht

Von: Ingo Durstewitz

Torsten Lieberknecht © dpa

Darmstadt 98 verlängert den Vertrag mit Trainer Lieberknecht vorzeitig bis 2024 und sendet damit ein klares Signal

Für viele ist der SV Darmstadt 98, der stolze Beletage-Rückkehrer aus dem Südhessischen, jetzt schon wieder dem Abstieg geweiht. Klar, vorne klappt es nicht so recht mit dem Toreschießen, besonders viele Treffer sind den Lilien in der Vorbereitung nicht gelungen, genauer gesagt nur einer. 0:1 gegen Norwich, 0:2 gegen Gießen, 0:0 gegen den KSC und 0:0 gegen Sandhausen – es ehe es dann, immerhin gegen den weltberühmten FC Liverpool, endlich klappte mit einem eigenen Torerfolg. Beim 1:3 waren die 98er dennoch chancenlos.

Also schlussfolgert der „Kicker“ frank und frei: „Mit Wurm im Sturm.“ Und prognostiziert eine Saison, die nicht gut enden wird: „Darmstadt 98 ist der Abstiegskandidat Nummer eins. Der Klassenerhalt wäre eine viel größere Sensation, als es der Aufstieg war.“ Na so was.

In Darmstadt sind solche Vorhersagen nichts Neues, und es ist nicht so, dass es sie großartig stören würde. Sehr wahrscheinlich hat Torsten Lieberknecht die zwei dürren Sätze schon vergrößert, kopiert und an die Kabinentür am Bölle geklebt. Frei nach dem Motto: „Seht her, was sie uns zutrauen, nichts. Und jetzt zeigen wir, was wir draufhaben.“ Lieberknecht lebt diesen Darmstadt-98-Style, er schafft es, eine „Wir-gegen-den-Rest-der-Welt“-Stimmung zu erzeugen, er setzt voll auf die Wagenburgmentalität.

Und weil dieser 50-Jährige so perfekt nach Darmstadt passt, hat der Verein nun auch nicht gezögert und den noch bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert. Im modernen Fußball ist das eine ganze Ewigkeit. Es ist Ausdruck größten Vertrauens in den Trainer. Mehr geht nicht. „Es ist ein klares Zeichen für Kontinuität“, sagt Präsident Rüdiger Fritsch. „Zudem ist es ein Ausdruck unseres enormen Respekts für das bereits Geleistete.“

Der voll in der Darmstädter Stadtgesellschaft verwurzelte Coach fühlt sich fast schon geehrt. „Es ist ein absolutes Privileg, aber auch eine große Verpflichtung, diesen Verein trainieren zu dürfen. Ich spüre in mir eine große Verbundenheit zu dem Verein, der Stadt und den Fans.“

Den entscheidenden Satz sagt Sportchef Carsten Wehlmann: „Aufgrund unserer hohen Wertschätzung für Torsten und des großen Vertrauens in seine Arbeit ist es für uns nur folgerichtig, die Zusammenarbeit auszudehnen – unabhängig von sportlichen Ergebnissen.“ Klingt schwer nach: Zur Not geht es mit Lieberknecht gemeinsam zurück in die zweite Liga. Aber dagegen wird er sich wehren, der widerborstige Trainer, mit allem, was in ihm steckt.