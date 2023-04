Darmstadt 98: Im ruhenden Ball liegt die Kraft

Zweite Bundesliga

Von Daniel Schmitt schließen

Die Standards sind besonders wertvoll für die Lilien und sollen auch im Heimspiel gegen den SC Paderborn zum Erfolg beitragen / Trainer Lieberknecht warnt

Es gibt eine nicht gerade geringe Wahrscheinlichkeit, wonach der SV Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sein Heimspiel gegen den SC Paderborn in der Zweiten Fußballbundesliga mit 1:0 gewinnt - nach einem Tor infolge einer Ecke. Die Statistiken jedenfalls deuten darauf hin. So sind die Lilien das effektivste Team der Liga, gewannen bereits sechs Partien mit dem knappsten aller Ergebnisse. Gleich neun Darmstädter Treffer fielen zudem in Anschluss an Ecken. Auch das ein Bestwert, so wie fast die ganze Saison des unangefochtener Tabellenführers.

Auch Torsten Lieberknecht kennt natürlich die Vorzüge seine Truppe, will sich aber nicht ausschließlich auf diese verlassen. Der Trainer warnt lieber eindrücklich vor dem Duell gegen den Tabellenfünften - und hat dabei ebenfalls in die Statistik geschaut: „Paderborn erspielt sich die meisten Großchancen der Liga. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe.“ Eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Zumal Lieberknecht seinen gelbgesperrten Kapitän Fabian Holland ersetzen muss. Immerhin: Die zuletzt verletzten Stammkräfte Tobias Kempe, Mathias Honsak und Patric Pfeiffer sind zurück im Training. Ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. dani