SV Darmstadt 98 gegen Mönchengladbach: DFB-Pokal live im Free-TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Im DFB-Pokal treffen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach aufeinander. © IMAGO/Florian Ulrich

Im DFB-Pokal kommt es zum Duell SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Darmstadt - In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der SV Darmstadt 98 auf Borussia Mönchengladbach. Die Gäste sind als Bundesligist favorisiert, doch die „Lilien“ spielen eine starke Saison in der 2. Bundesliga und stehen auf einem Aufstiegsplatz - die Chancen auf eine Überraschung am Böllenfalltor stehen also nicht schlecht.

„Wir bereiten uns auf ein Pflichtspiel gegen einen Top-Gegner vor. Borussia Mönchengladbach steht für eine wahnsinnige individuelle Qualität. Wenn ich jetzt damit anfange, all ihre Stärken aufzuzählen, hören wir heute nicht mehr damit auf. Sie haben eine klare Grundordnung mit einer Viererkette, davor sind sie aber auch immer wieder flexibel. Es wird ein Spiel gegen eine Top-Mannschaft mit herausragenden Einzelspielern. Es soll meinen Spielern Spaß machen, sich mit solchen Jungs messen zu dürfen“, zeigt Darmstadt-Trainer Thorsten Lieberknecht großen Respekt vor dem kommenden Gegner.

SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach: Spannendes DFB-Pokal-Duell erwartet

„Wir müssen über uns hinauswachsen. In vielen Bereichen und vor allem in Eins-gegen-Eins-Duellen müssen wir einen besseren Tag als der Gegner erwischen. Dennoch arbeiten wir daran, eine Runde weiterzukommen. Doch auch die Gladbacher werden uns ernst nehmen. Denn Fakt ist, dass wir von uns eine gewisse Überzeugung haben. Auch wir haben gewisse Stärken, die wir auf den Platz bringen wollen“, so Lieberknecht weiter.

Borussia Mönchengladbach wird die Partie im DFB-Pokal sehr ernst nehmen. „Der DFB-Pokal hat für mich de gleiche Wertigkeit wie die Bundesliga. Wir sind gierig und wollen in diesem Wettbewerb so weit wie möglich kommen“, bestätigte Trainer Daniel Farke. „Wir sind als Erstligist natürlich der Favorit, aber es wird eine schwierige und emotionale Partie. Uns erwartet ein Duell auf Bundesliga-Level. Der SV Darmstadt ist ein Aufstiegskandidat. Die Mannschaft steht derzeit auf Platz eins – und das ist kein Zufall“, so der Borussen-Coach weiter.

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach wird am Dienstag, 18. Oktober, um 20.45 Uhr im Stadion am Böllenfalltor angepfiffen. Hier erfahren Sie, wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach wird live im Free-TV und im Pay-TV gezeigt.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal live im Free-TV der ARD

Der Free-TV-Sender ARD überträgt die Partie zwischen dem SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstag, 18. Oktober 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen dem am Dienstag, 18. Oktober 2022, . Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr in der ARD , Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen dem SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstag, 18. Oktober 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen dem am Dienstag, 18. Oktober 2022, . Die Übertragung beginnt um 20.00 Uhr auf Sky Sport , Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

um 20.00 Uhr auf Sky Sport , ist um 20.45 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

dem selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

