Darmstadt 98: Der stete Aufstieg des Marcel Schuhen

Von: Jan Christian Müller

Verbessert auch mit Ball am Fuß: Marcel Schuhen. © imago

Der Keeper hat sich toll entwickelt und geht selbstbewusst in die Bundesligasaison – und mit ganz viel Vorfreude.

In der Vorbereitung auf sein erste Saison im Fußball-Oberhaus liest Marcel Schuhen gerade den Bestseller „Jenseits des Möglichen“ des nepalesischen Bergsteigers Nimsdai Purja. Schon zum zweiten Mal kann der Torwart von Aufsteiger Darmstadt 98 nicht von dieser Nachtlektüre lassen. Zu sehr faszinieren ihn die Beschreibungen der Erlebnisse in der Todeszone der Achttausender. Schuhen selbst hat sich in seiner Karriere auch auf eine Reise begeben, welche ihn, wie er sagt, „in kleinen Treppenstufen peu a peu“ in Sphären führte, die er im gediegenen Alter von 30 Jahren nicht bloß als dünne Höhenluft wahrnehmen will. Sondern auch genießen möchte. Und eines stellt er gleich mal klar, damit es zum Ligaauftakt der Lilien am 20. August (17.30 Uhr/Dazn) auswärts gegen die Eintracht auch im übertragen Sinne keine Missverständnisse gibt: „Frankfurt ist nicht der Mount Everest.“

Marcel Schuhen, der mit Frau und zwei Kindern in Dieburg wohnt, ist ein nahbarer Typ. Im Darmstädter Trainingslager in der Südpfalz hat er nach getaner Trainingsarbeit seine Fußballschuhe auf den Gepäckträger seine Fahrrads gepackt, aber dann ist der Keeper nicht gleich losgeradelt, obwohl alle anderen schon weggefahren waren zum Mittagessen Richtung Teamhotel. Sondern hat sich noch ein bisschen Zeit genommen und berichtet, wie unfassbar außergewöhnlich das Jahr gewesen ist: Geburt des zweiten Kindes, einer Tochter, erfolgreiche BWL-Bachelorprüfung – Schwerpunkt: Nachhaltigkeit im Profifußball am Beispiel von Darmstadt 98 –, Aufstieg in die Bundesliga. Schuhen geht es gerade so wie dem Bergsteiger Nimsdai Purja, der ihm lehrt: „Es gibt keine Grenzen.“

So will der Torwart auch die Saison mit Darmstadt 98 angehen. Dass er ein Führungsspieler ist, vollgepumpt mit Selbstvertrauen nach einer starken Zweitligasaison, kann niemandem verborgen bleiben. Auch nicht den Mitspielern, die er sich bei Bedarf in kleinen Gruppen schnappt und wie ein Trainer anspricht. Zuletzt hat er das mit den Angreifern getan, um sie ein bisschen aufzubauen nach drei Testspielen ohne eigenes Tor: „Ich habe ihnen gesagt, wie gut sie sind. Das war mir ein Bedürfnis. Wenn mir etwas auffällt, dann spreche ich das an, und dann kann ich nachts auch gut schlafen.“

Starke Entwicklung

Schuhen gehörte in der Aufstiegssaison zu den Stabilisatoren der Südhessen. Das Fachblatt „Kicker“ beförderte ihn in der Rangliste auf Rang eins – vor dem Heidenheimer Kevin Müller und HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes. Natürlich hat Marcel Schuhen sich darüber gefreut, vor allem aber möchte er die Auszeichnung als Anschub für sein erstes Jahr in der Ersten Bundesliga verstanden wissen.

In Darmstadt hat er sich nach Stationen in der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln, bei Hansa Rostock und dem SV Sandhausen zu einem kompletteren Keeper entwickelt. Das bescheinigt ihm auch sein Sportchef Carsten Wehlmann. Der muss es wissen, war Wehlmann doch selber einst ein anerkannter Zweitligatorwart (beim FC St. Pauli). Schuhen habe noch einmal einen „richtig, richtig großen Schritt nach vorn bei uns gemacht“, sagt Wehlmann, „er ist zu einer Persönlichkeit gereift.“ Wehlmann erwähnt dabei ausdrücklich auch den Darmstädter Torwarttrainer Dimo Wache. Der hielt einst bei Mainz 05 Bälle fest, zahlte dafür gesundheitlich einen ziemlich hohen Preis, und hat nun Marcel Schuhen perfekt getrimmt.

Der freut sich ganz besonders, dass inzwischen auch medial wahrgenommen wird, was er am Fuß mit dem Ball anzufangen weiß. „Schön, dass das dem einen oder anderen aufgefallen ist.“ In der Bundesliga dürfte er des Öfteren gezwungen sein, angesichts des zu erwartenden Angriffspressings der Gegner auf die Lilien, Flugbälle Richtung Mittellinie zu befördern. „Ein Punkt, an dem ich mit Dimo Wache viel gearbeitet habe. Ich kann mit langen Schlägen viel einleiten.“ Er dürfte viel zu tun bekommen beim größten Underdog des kommenden Erstligaspieljahres, und er kommt dabei aus dem breiten Lächeln gar nicht mehr heraus: „Ich freue mich riesig auf die Bundesliga. Ich glaube, das sieht man mir auch an.“ Marcel Schuhen verfügt offenbar über eine realistische Selbsteinschätzung.