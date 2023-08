Darmstadt 98: Bartol Franjic - Hilfe zur Selbsthilfe

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Vom VfL Wolfsburg nach Darmstadt ausgeliehen: Bartol Franjic. © IMAGO/Rene Schulz

Der Kroate soll Darmstadt 98 bei der unmöglich erscheinenden Mission Klassenerhalt helfen - und andersrum will Franjic seiner Karriere wieder Schwung verleihen

Wenn Carsten Wehlmann sich auf die Suche nach Verstärkungen begibt, gehört es zum Geschäftsmodell des Sportdirektors von Darmstadt 98, nach Spielern zu fahnden, die das, was sie können, zuletzt nicht haben zeigen dürfen. So kam Wehlmann auf die Idee, sich den defensiven Mittelfeldspieler Bartol Franjic einmal näher anzusehen. Der junge Kroate war voriges Jahr für stolze 7,5 Millionen Euro von seinem Landsmann Niko Kovac zum VfL Wolfsburg geholt worden. Beim Bundesligadebüt spielte Franjic seinerzeit gleich einen aufsehenerregenden, perfekt getimten Steckpass, den Lukas Nmecha verwandelte.

Aber danach gerieten die Planungen, in Wolfsburg zur Stammkraft zu werden, ins Stocken. Deshalb versucht der 23-Jährige nun über den Umweg Darmstadt, zu einem gestandenen Bundesligaspieler zu reifen. „Ich habe letzte Saison nicht so viele Spiele über 90 Minuten gemacht, aber ich habe trotzdem Selbstvertrauen.“ Die Spielpraxis braucht der aggressive Zweikämpfer, um richtig auf Touren zu kommen. Und die bekommt er im Kampf um den Klassenerhalt.

Zuletzt beim 1:4 gegen Union Berlin machte der 1,88 Meter große Linksfuß eine mittelprächtige Figur. Beteiligte sich fleißig am Passspiel der Lilien, die auf mehr als 70 Prozent Ballbesitz kamen, und unterband den einen oder anderen Ostberliner Angriff, war aber auch mitverantwortlich für zwei Gegentreffer. Wie viel 98-Trainer Torsten Lieberknecht von dem erst eine Woche zuvor ausgeliehenen Neuen hält, demonstrierte er mit dessen schnellen Beförderung in die Startelf. Aber klar ist auch, dass Franjic und Teamkollegen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auswärts bei Bayer Leverkusen erneut Ungemach droht. Die Werkself ist um einiges hervorragender in die Saison gestartet als die Südhessen.

Kapitän von Kroatiens U21

Bartol Franjic gibt sich im Gespräch unverzagt optimistisch, er fühlt sich wohl im familiären Vereinsumfeld und mit seiner Verlobten in Darmstadt, wo sie bald aus dem Hotel in ein eigenes Apartment einziehen werden. Er beschreibt sich als „echte Nummer sechs“, die weiß, was zu tun ist, um gegnerische Offensivleute aufzuhalten. Und er sagt, dass der Kontakt mit Wolfsburg aufrechterhalten bleibt. Er würde Niko Kovac schon ganz gerne beweisen, zu was er tatsächlich in der Lage ist. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Bei der U21-EM führte die Defensivkraft diesen Sommer Kroatiens Team als Kapitän an und spielte in der Innenverteidigung. Auch als linker Verteidiger hat er für seinen Heimatklub Dinamo Zagreb schon agiert. Egal wo, der Bursche wird top performen müssen, will Darmstadt 98 die Klasse halten. Dann wäre beiden geholfen, klassisch Win-Win, und dann, sagt Bartol Franjic, „schaffe ich es vielleicht sogar in die A-Nationalmannschaft“.