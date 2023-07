Darmstadt 98 auf den Spuren von Helmut Kohl

Von: Jan Christian Müller

Da schaut der Coach genau hin: Torsten Lieberknecht (li.) beobachtet Braydon Manu am Ball. © imago

Darmstadt 98 macht mal wieder Station in der südpfälzischen Provinz - und fühlt sich wohl.

Die Fußballprofis von Darmstadt 98 sitzen auf etwas zu kleinen Damenrädern und strampeln bestgelaunt die 750 Meter vom örtlichen Vier-Sterne-Hotel „Krone“, wo schon Bundeskanzler Helmut Kohl die hervorragende Küche beim Saumagen zu schätzen wusste, vorbei an „Rosis Haargalerie“, zum Trainingsplatz des Turnvereins Hayna 1913. Dort, in der Nähe von Herxheim in der Südpfalz, umgeben von Windrädern und Weinbergen, warten im Waldbiergarten „Zum Michel“ frisch aufgebrühte Heißgetränke und Salzstangen für den kleinen Hunger auf die Handvoll Fans und die interessierten Medien. Alles strahlt direkt am sorgsam gemähten Spielfeld vor verblichenen Werbebanden eine angenehme Bescheidenheit aus.

Es ist die Heimat von 98-Chefcoach Torsten Lieberknecht. Er war dort schon als Spieler des 1. FC Kaiserslautern und von Mainz 05 zu Übungszwecken, auch als Erfolgstrainer von Eintracht Braunschweig - und nun das dritte Mal mit den Lilien. Sein älterer Bruder Frank wohnt in der Gegend und arbeitet als Lehrer,

Man muss sich an den pfälzischen Akzent der Bedienung im Waldbiergarten „Zum Michel“ erst gewöhnen. Die Atmosphäre ist entspannt. Lieberknecht hat die Fahrradparade zum Übungsplatz gemeinsam mit Sportchef Carsten Wehlmann angeführt, das Training ist intensiv, es fallen sogar manchmal Tore, was dem Bundesliga-Aufsteiger in den bisherigen Testpartien gegen den englischen Zweitligisten Norwich City (0:1), beim Hessenligisten FC Gießen (0:2) und beim Karlsruher SC (0:0) jeweils nicht gelang.

Wo der Schuh also am meisten drückt, ist unschwer zu diagnostizieren: vorn im Angriff. Im Angesicht des Abgangs von Torjäger Phillip Tietz zum FC Augsburg hat Wehlmann den 23-jährigen Fraser Hornby geholt, einen 1,95 Meter langen Schotten, zuletzt für KV Oostende tätig. Nur plagt sich der Mittelstürmer mit lästigen Muskelproblemen im Oberschenkel herum. Ob Fraser Hornby - nicht verwandt mit Kultfußballautor Nick Hornby - Bundesliganiveau standhält, kann derzeit niemand seriös vorhersagen.

Wehlmann ruht dennoch in sich. Der gebürtige Hamburger, Sohn eines Kapitäns auf hoher See, strahlt diese hanseatische Nüchternheit aus, die, gepaart mit Fachkenntnis und dichtem Netzwerk, Darmstadt 98 seit geraumer Zeit guttut, Große Sprüche sind die Sache des ehemaligen Zweitligatorwarts des FC St. Pauli eigentlich nicht, aber nachdem er sich in einem kleinen Sitzungszimmer des Teamhotels ein bisschen warmgeredet hat, sagt er irgendwann diesen einprägsamen Satz: „Wir sind ein getunter Golf in einem Formel-1-Rennen.“

Das klingt verdächtig so ähnlich wie dereinst der damalige Bielefelder Sportchef Samir Arabi, der im Jahr 2020 nach dem Bundesliga-Aufstieg formulierte: „Wir gehen in einen Wettstreit mit 17 Motorbooten, während wir im Schlauchboot sitzen.“ Daraus wurden dann später medial Witzchen gestrickt: „Schlauchboot mit Schlagseite“ oder „Schlauchboot hat die Paddel verloren“ - so in diese Richtung ging es, als Arminia Bielefeld erwartungsgemäß nicht ungefährdet durch die Aufstiegssaison surfte.

Noch ein Stürmer gesucht

Mittlerweile sind die Ostwestfalen zurück in Liga drei, dort, wo Darmstadt 98 noch vor zehn Jahren zu Hause war, um dann 2015 in aller Eile in die erste Liga zu rennen. Seinerzeit prägte Präsident Rüdiger Fritsch das Bild vom Darmstädter Ruderboot, das sich auf dem Meer inmitten von Tankern behaupten muss. Später musste Fritsch einräumen, es sei „eine gewisse Menge Wasser in das Ruderboot gelaufen“, es folgte 2017 wieder der Abstieg.

Carsten Wehlmann weist ausdrücklich darauf hin: „Wir sind erst seit zehn Jahren wieder im bezahlten Fußball. Andere Vereine haben 25, 30 Jahre Vorsprung. Wir haben uns in Lichtgeschwindigkeit entwickelt“, das sei „bombastisch“ der Trainer trage daran einen „Riesenanteil“. Aber gemach: Ein Klub wie zum Beispiel der stets als Underdog gehandelte VfL Bochum sei mit dessen finanziellen Möglichkeiten „meilenweit weg von uns“.

Und doch hat Darmstadt 98 nicht nur ein schickes neues Stadion, sondern statt knapp 14 Millionen Euro jetzt 31 Millionen Euro allein aus TV-Einnahmen im Portfolio. Die Suche nach einer weiteren Offensivkraft wird von Wehlmann vorangetrieben. Dem Angreifer Aaron Seydel, im Training engagiert dabei, trauen sie in Darmstadt nämlich nicht mehr den Durchbruch zu. Der Schlaks soll sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Vor allem, sagt Manager Wehlmann, sei es wichtig, „dass die Gruppe stark bleibt. Wir wollen unser Spiel so gestalten, dass die Gegner nicht glücklich nach Haus gehen.“ Darmstadt macht dicht.