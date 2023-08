Harry Kane geht zum FC Bayern: Das Ende eines crossmedialen Theaterstücks

Von: Jakob Böllhoff

Der harte Levy ist weich geworden und Kane geht nach München. Uli Hoeneß hat es von Anfang an gewusst – eine erschütternde Erkenntnis und vielleicht das Schlimmste an allem.

München/London – Goodbye also, Kane-Transfer. Wir werden dich vermissen. Wir werden dich vermissen, wie eine Geisel ihren Geiselnehmer vermisst (Stockholm-Syndrom genannt, bitte googeln). Als hätte man sich in einem wundersamen Irrgarten verlaufen, so war das mit dir, Kane-Transfer, und zwischendurch vergaß man beinahe, dass es irgendwann doch mal zu Ende sein würde. Es schien nicht mehr darum zu gehen, dass der Fußballspieler Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München wechselt oder vielleicht auch nicht. Nein, der Kane-Transfer erlangte einen Selbstzweck, er wurde zu einem autarken Genre innerhalb des Genres Profifußball, ein crossmediales Theaterstück.

Kane-Transfer nach Bayern: Hoeneß hatte Recht

Augmented Reality: So oft durfte man lesen, dass die Bayern-Bosse wieder mal im Flieger nach London sitzen, um dem Tottenham-Boss Levy PERSÖNLICH ein neuerliches ungeheuerliches Angebot für Kane zu unterbreiten, dass man bald das Gefühl hatte, selbst mit im Flieger zu sitzen. Und schließlich Tottenham-Boss Levy gegenüber, dem alten Sauhund, der den armen Harry nicht nach München lassen wollte.

Vorbei damit. Der harte Levy ist weich geworden. Uli Hoeneß hat es von Anfang an gewusst, eine nachgerade erschütternde Erkenntnis und vielleicht das Schlimmste an allem. Schlimmer noch als die Tatsache, dass der FC Bayern wieder einen Weltklassestürmer in seinen Reihen weiß, mit dem er den Bundesliga-Titelkampf in Langeweile erstarren lassen kann. An Hoeneß wird sich bald endgültig klären, ob ein Mensch vor Stolz platzen kann.

Andererseits, man soll sich ja immer auf das Positive konzentrieren: Schön, dass einer der besten Mittelstürmer der Welt aller Wahrscheinlichkeit nach bald in Deutschland spielt beziehungsweise in Bayern.

Harry Kane zu Bayern München: Trotz Kane-Transfer bleibt Premier League aufregendste Liga

Für die englische Premier League, die an diesem Freitag in die Saison startet, ist Harry Kane indes ein herber Verlust. Unangenehm genug für das Powerhouse des Weltfußballs, dass ihm in Saudi-Arabien aktuell ein globaler Gegenspieler erwächst, für den es finanziell wirklich gar keine Grenzen gibt. Und zwar bleibt die Premier League fürs Erste noch die aufregendste Liga, aber dass der zweitbeste Torschütze der Ligageschichte es vorzieht, seine Karriere auf dem Festland fortzusetzen, kann den Engländern nicht schmecken. Aber was schmeckt denen schon. Bisschen Minzsoße drauf, dann geht das wieder.

Kane-Transfer, verweile doch. Oder eine letzte Wendung wenigstens? Noch ist ja kein Vertrag unterschrieben. Und Irren menschlich. (Jakob Böllhoff)