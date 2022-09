Krawalle bei Conference-League-Spiel in Nizza: Kölner Fußball-Fan in kritischem Zustand

Vorfall vor Fußball-Spiel

Wegen heftiger Krawalle wird das Conference-League-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und OGC Nizza auf 19.40 Uhr verschoben. Ein Kölner Fan wird schwer verletzt.

Nizza – Nach schweren Ausschreitungen vor dem geplanten Start der Partie des Conference-League-Spiels zwischen dem 1. FC Köln und OGC Nizza befindet sich ein deutscher Fan in äußerst kritischem Zustand. Das meldete die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend.

Der 1. FC Köln berichtete in einer ersten Reaktion von „gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Personen aus beiden Fanlagern“ und verurteilte „jede Form der Gewalt“. Wie AFP indes berichtete, waren einige Hundert der mehr als 8000 mitgereisten Kölner Fans auf eine Tribüne der Heimfans vorgedrungen. Bei den Auseinandersetzungen wurden einige Fans verletzt, bevor die Polizei eingreifen konnte.

Spielverschiebung in Nizza: Fan des 1. FC Köln bei Krawallen verletzt

Der für 18.45 Uhr geplante Anpfiff des Spiels in Nizza wurde in Folge des Vorfalls auf 19.40 Uhr verschoben. Der betroffene Fan sei im Zuge der Krawalle aus fünf Metern Höhe aus dem zweiten Rang gefallen, zitierte AFP einen Offiziellen. In einem Sicherheitsmeeting der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wurde zunächst geklärt, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann.



FC-Kapitän Jonas Hector richtete in einer Durchsage noch vor 19.00 Uhr einige Worte an die Fans im Stadion. „Wir haben richtig Bock, das Spiel mit euch zu bestreiten“, sagte er, „wir wollen auch, dass das Spiel stattfindet. Aber wir müssen sagen, dass wir sowas nicht gutheißen.“ Er bitte die Anhänger: „Behaltet die Nerven, bleibt ruhig, unterstützt uns, so gut es geht. Das ist das, was der Verein auch will. Dass wir zusammenstehen und in Frieden einfach den Fußball feiern und nicht die Gewalt.“ (ska mit SID)