Als erste Frau im deutschen TV: Neumann kommentiert Champions-League-Finale im ZDF

Von: Alexander Kaindl

Claudia Neumann wird das Champions-League-Finale für das ZDF kommentieren. © ZDF / Oliver Weiken / dpa

Claudia Neumann wird als erste Frau in der deutschen TV-Geschichte das Champions-League-Finale der Männer kommentieren. Das ZDF bestätigte die Besetzung.

Istanbul – Einmal mehr wird das Finale der Champions League ohne eine deutsche Mannschaft stattfinden. Der FC Bayern München stand zuletzt 2020 im Endspiel der Königsklasse und gewann am Ende mit 1:0 gegen Paris, damals hatte es RB Leipzig auch noch ins Halbfinale geschafft. In den Jahren danach war für die Bundesligisten immer spätestens im Viertelfinale Schluss. Einen kleinen Teil Schwarz-Rot-Gold gibt es am 10. Juni in Istanbul aber doch – schließlich sind die TV-Sender mit ihren Teams im Einsatz. Das ZDF setzt dabei auf Claudia Neumann.

Claudia Neumann Geboren: 2. Februar 1964 in Düren Beruf: Sportreporterin Stationen: Sat.1, RTL, ZDF

Champions-League-Finale wird erstmals von einer Frau kommentiert: ZDF bestätigt Réthy-Nachfolgerin

Wie ZDF-Sprecher Thomas Hagedorn auf dpa-Anfrage bestätigte, wird Neumann als erste Frau in Deutschland das Champions-League-Finale der Männer im TV kommentieren. Sie wird damit die Nachfolgerin von Kommentatoren-Legende Béla Réthy, der nach der WM 2022 in den Ruhestand gegangen war.

Die 59-Jährige war in Katar ebenfalls im Einsatz, kommentierte dort mehrere Spiele und vor allem: Sie setzte ein Zeichen. Neumann zeigte sich in einem Regenbogenfarben-Shirt auf der Pressetribüne, außerdem trug sie bei jenem Spiel zwischen den USA und Wales im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan eine bunte Binde – ebenfalls in den Farben, die für Vielfalt und Toleranz stehen.

Im Video: ZDF-Kommentatorin Neumann für Aktion gefeiert

Claudia Neumann bei der WM 2022: Lob für Regenbogen-Aktion, Kritik für Kommentare

Die „One-Love“-Debatte sorgte wochenlang für Diskussionen, unvergessen ist auch die „Mund-zu“-Geste der deutschen Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen Japan.

Neumann wurde für ihre Aktion von vielen Fans und Experten gefeiert, gleichzeitig musste die Journalistin für ihre Kommentare aber auch immer wieder Kritik einstecken. Das ZDF-Team wird von Moderator Jochen Breyer sowie den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer komplettiert.

Champions-League-Finale: Neumann im ZDF, Hebel bei DAZN

Doch nicht nur das Zweite wird die Partie live übertragen, auch der Streaming-Sender DAZN wird live aus Istanbul dabei sein. Kommentator Uli Hebel und Experte Michael Ballack sollen das Champions-League-Finale begleiten. Wer sich dann gegenüber steht, wird am Abend des 17. Mai klar sein. Nachdem sich Inter Mailand im ersten Halbfinale gegen Stadtrivale AC durchgesetzt hatte, kämpfen Manchester City und Real Madrid um das zweite Finalticket. (akl)