Die Akte Rubiales: Von Erpressung, Vergnügungsfeiern und Veruntreuung

Von: Christoph Wutz

Luis Rubiales sorgte bei der Frauen-WM für Empörung. Der RFEF-Chef schrieb zuletzt mehrfach negative Schlagzeilen. Auch seine Familie war betroffen.

Las Rozas/Madrid – Der Kuss-Eklat um den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes (RFEF), Luis Rubiales, bei der Frauen-WM schlägt immer höhere Wellen. Nachdem sich der 46-Jährige trotz massiven öffentlichen Drucks geweigert hatte, von seinem Amt zurückzutreten, sperrte ihn die FIFA jetzt für 90 Tage – Fortsetzung folgt. Doch der aktuelle Skandal ist nicht der einzige um den ehemaligen Profi im Laufe der letzten Jahre. Die Akte Rubiales.

Luis Manuel Rubiales Béjar Geboren: 23. August 1977 (Alter 46 Jahre), Las Palmas de Gran Canaria, Spanien Stationen als Spieler: u. a. UE Lleida, Deportivo Xerez, UD Levante, FC Alicante Stationen als Funktionär: Präsident der spanischen Spielergewerkschaft (2010 bis 2017), Vizepräsident der UEFA (seit 2019) Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF seit: Mai 2018

Beginn der Akte Rubiales: 2017 klagte eine Architektin gegen den RFEF-Boss

Bereits 2017, also noch bevor Rubiales zum Präsidenten des spanischen Fußballverbandes gewählt wurde, zeigte ihn eine Architektin wegen eines angeblichen körperlichen Übergriffes infolge eines Streites an. Diese hatte er mit der Renovierung seines Hauses in Valencia beauftragt. In dieser Sache wurde der frühere Kapitän von UD Levante rund vier Jahre später jedoch freigesprochen und die Architektin stattdessen wegen Belästigung Rubiales‘ sowie seiner Tochter verurteilt.

Dies war allerdings nicht die einzige Angelegenheit rund um das Anwesen des Verbandspräsidenten. Das Büro besagter Architektin, Gareid Proyectos CB, forderte von Rubiales vor Gericht vermeintlich ausstehende Auszahlungen für die Renovierung ein, die sich nach Informationen der spanischen Zeitung Levante-El Mercantil Valenciano auf 121.544,37 Euro beliefen. Zwar wurde er im vergangenen Jahr auch in diesem Fall freigesprochen, musste aber dennoch 1.544,37 Euro zahlen. Diese Summe konnte nach Informationen des Blattes als nicht bezahlt nachgewiesen werden.

Der Kuss-Eklat nach dem Finale der Frauen-WM ist nicht der erste Skandal um den spanischen Fußballverbandspräsidenten Luis Rubiales. © Imago / ZUMA Wire

Sein Onkel zeigte ihn an: Rubiales soll RFEF-Gelder für Feiern veruntreut haben

Ein erster handfester Skandal trug sich dann im letzten Jahr zu: Im Mai 2022 zeigte der Leiter des Büros des spanischen Verbandspräsidenten, Juan Rubiales, seinen Neffen Luis bei der spanischen Antikorruptionsstaatsanwaltschaft an. Der Hintergrund war, dass Luis Rubiales 2020 Verbandsgelder veruntreut haben soll. Seinem Onkel zufolge habe der frühere Profi private Vergnügungsfeiern in einer Villa in Salobrena in der spanischen Provinz Granada mit Firmenkarten der RFEF bezahlt.

Ein Madrider Sozialgericht wies den Vorwurf von Rubiales‘ Onkel, den die RFEF nach der Anzeige entlassen hatte, jedoch nach mehrmaliger Prüfung des Sachverhalts ab. Vielmehr belangte es Luis Rubiales dafür, vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Dessen Freistellung sei daher rechtens.

Rubiales finanzierte auch private Liebesreise nach New York mit Verbandsmitteln

Nicht nur in dieser Sache soll der RFEF-Präsident Verbandsgelder für private Interessen zweckentfremdet haben. Ihm wird vorgeworfen, eine Vergnügungsreise nach New York mit Mitteln der Institution finanziert zu haben. Seinem Umfeld habe er vorab versichert, er wolle sich dort mit Vertretern der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS und der Vereinten Nationen treffen.

Nach Information des spanischen Digitalmediums El Confidencial verbrachte der 46-Jährige jedoch vom 31. Oktober bis zum 4. November 2018 fünf Tage mit der mexikanischen Surrealismus-Künstlerin Roberta Lobeira, mit der er eine Liebesbeziehung geführt haben soll, in der „Stadt, die niemals, schläft“.

Wegen Verlegung der Supercopa nach Saudi-Arabien: Verfahren gegen Rubiales läuft

Doch damit nicht genug: Derzeit ermittelt das Amtsgericht von Majadahonda, einer Gemeinde nahe Madrid, in der Vergabe der spanischen Supercopa gegen den Verbandspräsidenten. Dieser Wettbewerb wird (abgesehen von einer coronabedingten Austragung in Spanien im Jahr 2021) seit 2019 jährlich in Saudi-Arabien ausgespielt. Rubiales gilt als maßgeblicher Motor hinter dieser Entscheidung.

Um die Verlegung der Supercopa in den Golfstaat zu organisieren, soll die RFEF unter Rubiales‘ Schirmherrschaft mit der Firma Kosmos von Ex-Barcelona-Star Gerard Piqué zusammengearbeitet haben. 2021 verlängerte der Verband den Vertrag mit Saudi-Arabien bis mindestens 2029, der der RFEF pro Jahr rund 40 Millionen Euro für den Wettbewerb beschert – obwohl offiziell nur die Rede von 25 Millionen Euro ist. Piqués Unternehmen soll nach Informationen von El Confidencial für jedes Turnier im Laufe der folgenden sechs Jahre vier Millionen Euro Provision kassieren.

Spaniens Verbandschef Rubiales und Barcas Piqué fädelten Saudi-Arabien-Deal ein

Der am 18. April 2022 veröffentlichte Bericht des Digitalmediums enthielt darüber hinaus brisante Aufnahmen von Gesprächen zwischen den beiden Strippenziehern des Deals aus dem Jahr 2019. Darin soll der Verbandspräsident die Zahlung von Provisionen an Piqué rund um die Supercopa fixiert haben. In einem Auszug ging Piqué auf Rubiales‘ Anmerkung, dass Real Madrid nicht für weniger als acht Millionen Euro in einer Supercopa außerhalb Spaniens auflaufen werde, ein.

„Wenn es um Geld geht und (Real Madrid; Anm. d. Red.) für acht Millionen Euro (nach Saudi-Arabien; Anm. d. Red.) gehen würde, dann bekommen sie acht Millionen Euro und Barcelona auch acht Millionen Euro, dann bekommen die anderen zwei Millionen Euro und eine Million Euro“, sagte Piqué demnach – die permanente Teilnahme des FC Barcelona und der „Königlichen“ sichernd. „Das macht 19 Millionen Euro, und Sie, der Verband, behalten sechs Millionen Euro“, äußerte sich der einstige Barca-Verteidiger, der seine Karriere im vergangenen November beendet hatte. Rubiales könne somit durch den variablen Anteil seines Salärs im Verband auch finanziell davon profitieren.

„Lass sie uns ausquetschen“: Erpressten Rubiales und Piqué Saudi-Arabien?

Nach Unmut aus der Bevölkerung gegenüber seiner Person geriet Rubiales im August 2019 ins Grübeln, ob er den Deal wirklich durchziehen solle. Doch Piqué überzeugte ihn von dem lukrativen Geschäft, wie die Audio-Aufnahmen enthüllen: „Rubi, ich verstehe deine Probleme sehr gut. Aber denk mal nach. Jeder weiß, dass du nach Saudi-Arabien gehen wolltest. Wenn du jetzt umkehrst, werden sie es gegen dich verwenden. Sie werden sagen, dass sie dich erwischt haben und du so zugibst, etwas Falsches getan zu haben“, so die Barca-Legende.

„Anstatt in Spanien zu veranstalten, wo ihr nicht einmal drei Millionen Euro verdienen würdet, solltet ihr darüber nachdenken“, legte der heute 36-Jährige Rubiales nahe. Vermutlich empfahl Piqué, dem Golfstaat mit einer Nicht-Teilnahme des Zuschauer-Magneten zu drohen: „Wir könnten Saudi-Arabien sogar zu mehr drängen und sagen, dass Real Madrid sonst vielleicht nicht kommt.“ „Lass uns die Saudis ausquetschen“, soll er gesagt haben. Ein Vorschlag, der dem Verbandspräsidenten den Deal wohl wieder schmackhaft machte. Er überließ dem spanischen Nationalspieler und seiner Firma die Verhandlungen, was Piqué wiederum besagte Provision garantierte, die über dritte Parteien, also nicht direkt über die RFEF fließen sollen.

Rubiales bestritt auf einer Pressekonferenz einige Wochen später in diesem Zusammenhang, dass der Verband „Piqué oder einem anderen Spieler“ Gewinnbeteiligungen für den Deal zahle. Im September 2019 gratulierte Rubiales Piqué in einer weiteren Sprachnachricht zum unterzeichneten Vertrag mit der saudischen Firma Sela, einem Unternehmen für Event-Management. Die erste Ausgabe des Wettbewerbs in Saudi-Arabien fand wenige Monate später im Januar 2020 statt.

Rund um die Vergabe der spanischen Supercopa ranken sich zahlreiche Fragen um den spanischen Fußballverbandspräsidenten Luis Rubiales (l.) und Ex-Barca-Star Gerard Piqué (r.). © Imago / Shutterstock / Pressinphoto

RFEF-Präsident Rubiales wollte „Lackaffen“ des FC Sevilla „loswerden“

Doch auch unlängst vor seinem skandalösen Auftritt bei der Frauen-WM sorgte Rubiales für Empörung in seinem Heimatland. Der eigentlich neutrale RFEF-Präsident schrieb im Herbst 2022 in einem WhatsApp-Chat, den El Confidencial aufdeckte, dass die spanischen Mannschaften, die er am wenigsten möge, „in dieser Reihenfolge, Villarreal, Sevilla und Valencia“ seien. „Mal sehen, ob wir diese Lackaffen loswerden können“, tippte der 46-Jährige explizit über die Andalusier.

Trotz dieser zahlreichen Skandale steht Rubiales‘ Mutter fest hinter ihm: Wegen der „unmenschlichen und blutigen Jagd“ auf ihren Sohn tritt sie jetzt in einen Hungerstreik in einer Kirche. (wuc)