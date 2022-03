Hymne der Champions League: Das ist der Text zum Königsklassen-Song

UEFA

Die Hymne zur UEFA Champions League ist fast schon ikonisch. Hier finden Sie alle Infos zum Liedtext und zur Entstehung des Titelsongs.

Nyon - Es ist die Königsklasse im europäischen Fußball: die UEFA Champions League. Ebenso königlich kommt die Hymne zur Champions League daher. Ein jeder Fußballfan kennt sie. Schließlich läuft sie sowohl im Stadion beim Einlaufen der beiden Teams als auch beim Vor- und Abspann der TV-Übertragungen.

Offiziell heißt die Hymne einfach „Champions League“. Seit die Champions League 1992 durch den Europapokal der Landesmeister ersetzt worden ist, existiert passend dazu der Titelsong. Dieser wurde von der UEFA zur Einführung der Königsklasse in Auftrag gegeben. Der neue Wettbewerb sollte auch musikalisch was hermachen.

Champions-League-Hymne: Entstehung und Komponist

1992 hat die UEFA dem britischen Komponisten Tony Britten den Auftrag erteilt, die Hymne zur Champions League zu komponieren. Angelehnt ist sie an Georg Friedrich Händels „Zadok The Priest“. Diese entstand 1727 zur Krönungsfeier von King George II. Königlich also.

Letztlich sang der britische Kammerchor „Academy of Saint Martin in the Fields“ die originale Champions-League-Hymne ein, musikalisch vom „Royal Philharmonic Orchestra“ begleitet. Seitdem begleitet das Lied die Königsklasse in sämtlichen Begegnungen. Die UEFA betitelt die Hymne auf ihrer Website als „fast genauso ikonisch als die Trophäe selbst“. Die meisten Fußballfans dürften da kaum widersprechen wollen.

Das ist der Text zur Champions-League-Hymne

Die Melodie ist bekannt, doch was singt der Chor da eigentlich in der Hymne? Und welche Sprache ist das überhaupt? Die richtige Frage lautet aber eher: Welche Sprachen sind das überhaupt? Denn: Der Text zum Titelsong der Champions League setzt sich aus Englisch, Französisch und Deutsch zusammen - drei Sprachen also. Die Hymne besteht aus einem Refrain und zwei Strophen. Der Refrain wird in der Originalversion dreimal gesungen.

Insgesamt dauert die Hymne in ihrer ursprünglichen Version drei Minuten. Beim Einlaufen ins Stadion bzw bei den TV-Übertragungen ertönt jedoch nur der Refrain. Das ist der komplette Text zur Champions-League-Hymne:

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Es sind die allerbesten Mannschaften The main event Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Die Besten Les grandes équipes The champions Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Eine grosse sportliche Veranstaltung The main event Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Die Besten Les grandes équipes The champions Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Sie sind die Besten These are the champions Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Champions-League-Hymne: Der Text der TV-Variante

Weil in TV und Stadion jedoch nur eine kürzere Variante der Champions-League-Hymne ertönt, ist auch der Text dieser kürzeren Version leicht abgewandelt. Die Melodie bleibt gleich. Der Text der TV-Variante:

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten



These are the Champions



Die Meister



Die Besten

