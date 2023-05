CL-Halbfinale: Wo läuft AC Mailand gegen Inter Mailand live im TV und Stream?

Mailänder Derby im Champions-League-Halbfinale: Am Mittwoch trifft der AC Mailand auf Inter Mailand. So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream.

Mailand - 20 Jahre nach einem legendären Duell kommt es im Halbfinale der Champions League wieder zu einem „Derby della Madonnina“: Im Hinspiel empfängt der AC Mailand den Stadtrivalen Inter Mailand. Anpfiff ist am Mittwoch, 10. Mai 2023, um 21 Uhr im San Siro.

Mailand-Derby im CL-Halbfinale: Hinspiel zwischen AC und Inter wird bei DAZN übertragen

Die Begegnung zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand wird am Mittwoch ab 21 Uhr live und exklusiv beim Streaming-Portal DAZN übertragen.

Die Vorberichte mit Moderator Tobi Wahnschaffe, den Experten Sandro Wagner und Sebastian Kneißl sowie Reporterin Laura Wontorra starten um 20.15 Uhr.

Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann via Apple TV, Smart-TV oder Fire TV Stick auch auf dem Fernseher empfangen werden.

AC Mailand - Inter Mailand: Halbfinal-Hinspiel der Champions League im Live-Ticker

Sie sind kein DAZN-Kunde? Kein Problem, denn wir berichten vom Halbfinal-Hinspiel zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand am Mittwochabend im Live-Ticker.

Aufstellungen, wichtige Spielszenen und Tore oder Stimmen zum Match - in unseren Live-Ticker verpassen Sie nichts!

„Derby della Madonnina“ im Champions-League-Halbfinale: Milan und Inter kämpfen ums Final-Ticket

Am 10. und 16. Mai 2023 steht die italienische Metropole Mailand Kopf: Im direkten Duell kämpfen die beiden Top-Klubs der Stadt, AC und Inter, ums Final-Ticket des wichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerbs, der UEFA Champions League. In der Serie A hat es das „Derby della Madonnina“ bereits 178 Mal gegeben. In der Königsklasse jedoch erst viermal (Hin- und Rückspiel): im Halbfinale der Saison 2002/03 und im Viertelfinale der Saison 2004/05. Beide Male zogen die „Rossoneri“ in die nächste Runde ein.

Angesichts der bevorstehenden Halbfinal-Partien der Stadt-Rivalen überschlug sich die italienische Presse. „Derbissimo! Mailand hat in der Fußballwelt wieder das Sagen“, schrieb etwa die Gazzetta dello Sport: „Mailand ist die Hauptstadt dieser Champions League. Unabhängig vom Ergebnis wird eine Mailänder Mannschaft ins Finale einziehen.“

Früher kam das regelmäßig vor. In den vergangenen Jahren verschoben sich die Kräfteverhältnisse jedoch zu Ungunsten Italiens. 2017 erreichte zuletzt Juventus Turin das CL-Finale, aus Mailand war Inter als bis dato letzter Klub 2010 dabei. Doch in dieser Saison präsentieren sich die Teams der Serie A stark auf internationalem Parkett und machen in der UEFA-Fünfjahreswertung Punkte auf Deutschland gut.

Für den AC Mailand und Inter geht es als Tabellenfünfter bzw. -vierter der italienischen Liga nun auch darum, durchwachsene Spielzeiten zu retten. „Wir wissen, was es bedeutet, ein Derby zu spielen. Vor allem in einem Halbfinale der Champions League“, so Inters argentinischer Weltmeister Lautaro Martínez. Nicht nur die Spieler, auch die Fans hoffen auf zwei unvergessliche Abende im Giuseppe-Meazza-Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro. Ob beide Teams aber in Bestbesetzung antreten können, ist noch offen. Denn der AC bangt um den Einsatz eines Offensiv-Stars.

AC Mailand - Inter Mailand: Champions-League-Übertragung im Überblick

Begegnung AC Mailand - Inter Mailand Anpfiff 10. Mai 2023, 21 Uhr Stadion San Siro, Mailand TV - Live-Stream DAZN Highlights im Free-TV ZDF (Mittwoch, 23 Uhr)

(sk/SID)