Wirbel wegen Türkei-Wahl: CL-Finale schon wieder nicht in Istanbul?

Von: Christoph Gschoßmann

Lissabon statt Istanbul? Das Endspiel der diesjährigen Champions League könnte laut einem Medienbericht verlegt werden. Die UEFA äußert sich.

Nyon - Verliert Istanbul das nächste Champions-League-Finale an Lissabon? Darüber gibt es aktuell Wirbel. Die Europäische Fußball-Union UEFA aber hat sich nun dazu geäußert: Die Organisation hat Medienberichte über eine angeblich wegen Sicherheitsbedenken mögliche Verlegung des Endspiels vom Atatürk-Stadion am Bosporus nach Portugal dementiert. Das Endspiel der Königsklasse werde „wie geplant am 10. Juni in Istanbul stattfinden“, teilte die UEFA am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wir haben keinen weiteren Kommentar.“

UEFA Champions League Erstaustragung 1955/56 (Als Europapokal der Landesmeister) Rekordsieger Real Madrid Rekordspieler Cristiano Ronaldo (183 Einsätze)

Wahlen in der Türkei: Drohen Ausschreitungen im Land?

In der Türkei ist Wahljahr. Die britische Daily Mail hatte zuvor von vermeintlichen Plänen berichtet, die wegen der Präsidentenwahl in dem Land aufgekommen sein sollen. Gewählt werden am Sonntag ein neuer Präsident und ein neues Parlament - es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Herausforderer Kemal Kilicdaroglu ab.

Im schlimmsten Fall drohen wegen der Wahl Ausschreitungen im Land. Sollte dieses Schreckens-Szenario eintreffen, gäbe es möglicherweise in Portugal einen Ersatz. Lissabon stünde in diesem Fall erneut als Ersatzausrichter bereit, schrieb die Daily Mail, ohne dafür eine Quelle zu nennen. Es soll bereits eine „informelle Annäherung“ zum portugiesischen Fußballverband gegeben haben. Istanbul hatte das Champions-League-Finale bereits in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abtreten müssen.

Wieder Lissabon? 2020 siegten die Bayern während der Corona-Hochphase

2020 hatte der FC Bayern im Estádio da Luz die Königsklasse gewonnen, in diesem Jahr spielt kein Bundesliga-Vertreter mehr in den Halbfinals mit. Stattdessen duellieren sich Real Madrid und Manchester City, das die Bayern aus dem Wettbewerb gekegelt hat, sowie die beiden Mailänder Klubs Inter und AC. Zwischen Rekordsieger Real und Guardiola-Klub City steht es nach dem Hinspiel 1:1, Inter führt gegen Milan mit 2:0. (cgsc mit dpa)