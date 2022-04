Wann und wo findet das Champions League Finale 2022 statt?

Von: Nico Scheck

Die Champions League 2021/22 befindet sich mitten in der Crunch Time. Die beiden besten Teams kommen ins Finale. Doch wann und wo steigt das Endspiel?

Paris - Größer und glamouröser als die UEFA Champions League geht im europäischen Spitzenfußball nicht. Es ist der vermutlich wichtigste und am schwersten zu erringende Titel auf Vereinsebene - zumindest in Europa. Jedes Jahr aufs Neue starten 32 Teams den Kampf um den europäischen Thron. Doch der Weg ins Finale ist steinig und lang.

Wie schon 2020/21 ist auch die Champions League 2021/2022 noch durch die Corona-Pandemie gebeutelt. Spiele finden teilweise vor weniger oder gar keinen Fans statt. Dennoch freuen sich Fußballfans auf das Ertönen der Champions-League-Hymne. Ende Mai steigt in der Regel dann der Höhepunkt, das Finale, in der Königsklasse. Doch wann und wo findet das Endspiel anno 2022 statt?

UEFA Champions League Finale 2022: Wann und wo steigt das Finale?

Es könnte komplizierter kaum sein. Durch die Corona-Pandemie wurde der Spielort mehrfach verschoben. Nun findet das Finale der UEFA Champions League 2022 am 28. Mai im Stade de France in Paris statt. Es ist die Spielstätte der französischen Nationalmannschaft, 81.338 Zuschauer finden dort Platz.

Dabei hätte das Endspiel eigentlich in der Allianz Arena in München steigen sollen. Durch Corona hat sich dieser Plan aber auf 2023 verschoben. Und auch das Stade de France dient lediglich als Ersatz. Ursprünglich war die Gazprom-Arena in St. Petersburg zur Finalstätte auserkoren worden. Aufgrund des Ukraine-Konflikts wurde Russland das Endspiel jedoch entzogen.

Alle Termine der UEFA Champions League 2021/22

Der Spielplan zur Champions League 2021/22 steht. Hier finden Sie alle Termine im Überblick.

Termin Runde 14.09.2021 - 09.12.2021 Gruppenphase 15.02.2022 - 23.02.2022 Achtelfinale, Hinspiele 08.03.2022 - 16.03.2022 Achtelfinale, Rückspiele 05.04.2022 - 06.04.2022 Viertelfinale, Hinspiele 12.04.2022 - 13.04.2022 Viertelfinale, Rückspiele 26.04.2022 - 27.04.2022 Halbfinale, Hinspiele 03.05.2022 - 04.05.2022 Halbfinale, Rückspiele 28.05.2022 Finale

Champions League 2022: Die K.o.-Phase im Überblick

Für das Achtelfinale der Champions League 2021/2022 qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten. Die Termine und Ergebnisse für die Achtelfinal-Hinspiele:

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 15.02.2022 21 Uhr Paris Paris Saint-Germain - Real Madrid 1:0 15.02.2022 21 Uhr Lissabon Sporting Lissabon - Manchester City 0:5 16.02.2022 21 Uhr Mailand Inter Mailand - FC Liverpool 0:2 16.02.2022 21 Uhr Salzburg FC Salzburg - FC Bayern München 1:1 22.02.2022 21 Uhr London FC Chelsea - OSC Lille 2:0 22.02.2022 21 Uhr Villarreal FC Villarreal - Juventus Turin 1:1 23.02.2022 21 Uhr Madrid Atletico Madrid - Manchester United 1:1 23.02.2022 21 Uhr Lissabon Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam 2:2

Die Termine und Ergebnisse für die Achtelfinal-Rückspiele:

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 08.03.2022 21 Uhr München FC Bayern München - FC Salzburg 7:1 08.03.2022 21 Uhr Liverpool FC Liverpool - Inter Mailand 0:1 09.03.2022 21 Uhr Madrid Real Madrid - Paris Saint-Germain 3:1 09.03.2022 21 Uhr Manchester Manchester City - Sporting Lissabon 0:0 15.03.2022 21 Uhr Manchester Manchester United - Atletico Madrid 0:1 15.03.2022 21 Uhr Amsterdam Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 0:1 16.03.2022 21 Uhr Turin Juventus Turin - FC Villarreal 0:3 16.03.2022 21 Uhr Villeneuve-d’Ascq OSC Lille - FC Chelsea 1:2

Die Termine für die Viertelfinal-Hinspiele:

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 05.04.2022 21 Uhr Lissabon Benfica Lissabon - FC Liverpool 1:3 05.04.2022 21 Uhr Manchester Manchester City - Atletico Madrid 1:0 06.04.2022 21 Uhr Villarreal FC Villarreal - FC Bayern München 1:0 06.04.2022 21 Uhr London FC Chelsea - Real Madrid 1:3

Champions League Finale 2022: Wer ist Titelverteidiger?

Aktueller Titelverteidiger in der Champions League ist der FC Chelsea. Gleich in der ersten Saison im Trikot der „Blues“ durften die DFB-Stars Kai Havertz und Timo Werner den Henkelpott in die Luft stemmen. Chelsea, bei denen auch Nationalspieler Antonio Rüdiger unter Vertrag steht, bezwang Manchester City im Finale mit 1:0.

Das Endspiel fand am 29. Mai 2021 im Estádio do Dragão in Porto statt. (nc)