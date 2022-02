Champions League 2021/2022: Spielplan, Ergebnisse, Gruppen – Achtelfinal-Termine im Überblick

Fußball

Die Champions League 2021/2022 steuert auf das Achtelfinale zu. Der Spielplan, alle Ergebnisse, Gruppen und Termine gibt es hier im Überblick.

St. Petersburg – Es ist die begehrteste unter den Trophäen im Vereinsfußball: der Henkelpott. In der UEFA Champions League messen sich die besten Klubs Europas, von anfangs 32 Teams kann am Ende nur einer den europäischen Thron besteigen. Wie schon 2020/21 ist auch die Champions League 2021/2022 noch durch die Corona-Pandemie gebeutelt. Spiele finden teilweise vor weniger oder gar keinen Fans statt.

Aktueller Titelträger ist der FC Chelsea, der sich im Finale 2021 gegen Manchester City mit 1:0 durchsetzen konnte. Torschütze zum goldenen Tor: der deutsche Nationalspieler Kai Havertz. Auch anno 2022 gehören die „Blues“ zu den Titelfavoriten. Von den deutschen Vertretern könnte wieder der FC Bayern München ein Wörtchen um die Königsklassen-Krone mitreden. Gespielt wird in acht Gruppen mit je vier Teams. Die Gruppenersten und -zweiten erreichen das Achtelfinale. Es gibt bis zum Finale immer ein Hin- und Rückspiel. Der Spielplan der Champions League 2021/2022 im Überblick.

Termin-Ablauf der Champions League 2021/2022

Die UEFA Champions League 2021/2022 beginnt am 14. September 2021 und endet am 28. Mai 2022 .

beginnt am und endet am . Titelverteidiger ist der englische Spitzenklub FC Chelsea .

ist der englische Spitzenklub . Das Finale der Champions League 2021/2022 steigt am 28. Mai 2022 in der Gazprom-Arena-Stadion in St. Petersburg.

Die Gruppen der Champions League 2021/2022 im Überblick

Bei der Champions League gibt es insgesamt acht Gruppen mit je vier Teams. An sechs Spieltagen trifft jedes Team je zweimal auf jeden Gruppengegner. Die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Achtelfinale ein. Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig , FC Brügge

, FC Brügge Gruppe B: FC Liverpool, Atletico Madrid, FC Porto, AC Mailand

Gruppe C: Borussia Dortmund , Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon, Besiktas Istanbul

, Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon, Besiktas Istanbul Gruppe D: Real Madrid, Inter Mailand, Schachtar Donezk, Sheriff Tiraspol

Gruppe E: FC Bayern München , FC Barcelona, Benfica Lissabon, Dynamo Kiew

, FC Barcelona, Benfica Lissabon, Dynamo Kiew Gruppe F: Manchester United, FC Villarreal, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern

Gruppe G: FC Sevilla, OSC Lille, FC Salzburg, VfL Wolfsburg

Gruppe H: FC Chelsea, Juventus Turin, Zenit St. Petersburg, Malmö FF

Champions League 2021/2022: Die deutschen Teams

Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg sind vier deutsche Vereine in der UEFA Champions League 2021/2022 vertreten. Für die Wölfe ist es die dritte Teilnahme an der Königsklasse in ihrer Vereinsgeschichte. Der deutsche Rekordmeister aus München hingegen strebt den vierten Gewinn der Champions League an (plus drei Siege beim Europapokal der Landesmeister - Vorgänger der Champions League).

Der Spielplan der Champions League 2021/2022

Im Folgenden finden Sie den Spielplan zur Champions League 2021/2022 nach Gruppen sortiert.

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe A

Manchester City

Paris Saint-Germain

RB Leipzig

FC Brügge

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 15.09.2021 21 Uhr Brügge FC Brügge - Paris Saint-Germain 1:1 15.09.2021 21 Uhr Manchester Manchester City - RB Leipzig 6:3 28.09.2021 21 Uhr Paris Paris Saint-Germain - Manchester City 2:0 28.09.2021 21 Uhr Leipzig RB Leipzig - FC Brügge 1:2 19.10.2021 18.45 Uhr Brügge FC Brügge - Manchester City 1:5 19.10.2021 21 Uhr Paris Paris Saint-Germain - RB Leipzig 3:2 03.11.2021 21 Uhr Manchester Manchester City - FC Brügge 4:1 03.11.2021 21 Uhr Leipzig RB Leipzig - Paris Saint-Germain 2:2 24.11.2021 21 Uhr Brügge FC Brügge - RB Leipzig 0:5 24.11.2021 21 Uhr Manchester Manchester City - Paris Saint-Germain 2:1 07.12.2021 18.45 Uhr Paris Paris Saint-Germain - FC Brügge 4:1 07.12.2021 18.45 Uhr Leipzig RB Leipzig - Manchester City 2:1

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Manchester City 6 18:10 12 2. Paris Saint-Germain 6 13:8 11 3. RB Leipzig 6 15:14 7 4. FC Brügge 6 6:20 4

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe B

FC Liverpool

Atletico Madrid

FC Porto

AC Mailand

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 15.09.2021 21 Uhr Madrid Atletico Madrid - FC Porto 0:0 15.09.2021 21 Uhr Liverpool FC Liverpool - AC Mailand 3:2 28.09.2021 21 Uhr Porto FC Porto - FC Liverpool 1:5 28.09.2021 21 Uhr Mailand AC Mailand - Atletico Madrid 1:2 19.10.2021 21 Uhr Porto FC Porto - AC Mailand 1:0 19.10.2021 21 Uhr Madrid Atletico Madrid - FC Liverpool 2:3 03.11.2021 18.45 Uhr Mailand AC Mailand - FC Porto 1:1 03.11.2021 21 Uhr Liverpool FC Liverpool - Atletico Madrid 2:0 24.11.2021 21 Uhr Madrid Atletico Madrid - AC Mailand 0:1 24.11.2021 21 Uhr Liverpool FC Liverpool - FC Porto 2:0 07.12.2021 21 Uhr Mailand AC Mailand - FC Liverpool 1:2 07.12.2021 21 Uhr Porto FC Porto - Atletico Madrid 1:3

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Liverpool 6 17:6 18 2. Atletico Madrid 6 7:8 7 3. FC Porto 6 4:11 5 4. AC Mailand 6 6:9 4

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe C

Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam

Sporting Lissabon

Besiktas Istanbul

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 15.09.2021 18.45 Uhr Istanbul Besiktas Istanbul - Borussia Dortmund 1:2 15.09.2021 21 Uhr Lissabon Sporting Lissabon - Ajax Amsterdam 1:5 28.09.2021 18.45 Uhr Amsterdam Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul 2:0 28.09.2021 21 Uhr Dortmund Borussia Dortmund - Sporting Lissabon 1:0 19.10.2021 18.45 Uhr Istanbul Besiktas Istanbul - Sporting Lissabon 1:4 19.10.2021 21 Uhr Amsterdam Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund 4:0 03.11.2021 21 Uhr Lissabon Sporting Lissabon - Besiktas Istanbul 4:0 03.11.2021 21 Uhr Dortmund Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam 1:3 24.11.2021 18.45 Uhr Istanbul Besiktas Istanbul - Ajax Amsterdam 1:2 24.11.2021 21 Uhr Lissabon Sporting Lissabon - Borussia Dortmund 3:1 07.12.2021 21 Uhr Dortmund Borussia Dortmund - Besiktas Istanbul 5:0 07.12.2021 21 Uhr Amsterdam Ajax Amsterdam - Sporting Lissabon 4:2

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Ajax Amsterdam 6 20:5 18 2. Sporting Lissabon 6 14:12 9 3. Borussia Dortmund 6 10:11 9 4. Besiktas Istanbul 6 3:19 0

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe D

Real Madrid

Inter Mailand

Schachtar Donezk

Sheriff Tiraspol

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 15.09.2021 18.45 Uhr Tiraspol Sheriff Tiraspol - Schachtar Donezk 2:0 15.09.2021 21 Uhr Mailand Inter Mailand - Real Madrid 0:1 28.09.2021 18.45 Uhr Kiew Schachtar Donezk - Inter Mailand 0:0 28.09.2021 21 Uhr Madrid Real Madrid - Sheriff Tiraspol 1:2 19.10.2021 21 Uhr Mailand Inter Mailand - Sheriff Tiraspol 3:1 19.10.2021 21 Uhr Kiew Schachtar Donezk - Real Madrid 0:5 03.11.2021 18.45 Uhr Madrid Real Madrid - Schachtar Donezk 2:1 03.11.2021 21 Uhr Tiraspol Sheriff Tiraspol - Inter Mailand 1:3 24.11.2021 18.45 Uhr Mailand Inter Mailand - Schachtar Donezk 2:0 24.11.2021 21 Uhr Tiraspol Sheriff Tiraspol - Real Madrid 0:3 07.12.2021 21 Uhr Madrid Real Madrid - Inter Mailand 2:0 07.12.2021 21 Uhr Kiew Schachtar Donezk - Sheriff Tiraspol 1:1

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Real Madrid 6 14:3 15 2. Inter Mailand 6 8:5 10 3. Sheriff Tiraspol 6 7:11 7 4. Schachtar Donezk 6 2:12 2

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe E

FC Bayern München

FC Barcelona

Benfica Lissabon

Dynamo Kiew

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 14.09.2021 21 Uhr Kiew Dynamo Kiew - Benfica Lissabon 0:0 14.09.2021 21 Uhr Barcelona FC Barcelona - FC Bayern München 0:3 29.09.2021 21 Uhr München FC Bayern München - Dynamo Kiew 5:0 29.09.2021 21 Uhr Lissabon Benfica Lissabon - FC Barcelona 3:0 20.10.2021 18.45 Uhr Barcelona FC Barcelona - Dynamo Kiew 1:0 20.10.2021 21 Uhr Lissabon Benfica Lissabon - FC Bayern München 0:4 02.11.2021 21 Uhr Kiew Dynamo Kiew - FC Barcelona 0:1 02.11.2021 21 Uhr München FC Bayern München - Benfica Lissabon 5:2 23.11.2021 18.45 Uhr Kiew Dynamo Kiew - FC Bayern München 1:2 23.11.2021 21 Uhr Barcelona FC Barcelona - Benfica Lissabon 0:0 08.12.2021 21 Uhr Lissabon Benfica Lissabon - Dynamo Kiew 2:0 08.12.2021 21 Uhr München FC Bayern München - FC Barcelona 3:0

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 6 22:3 18 2. Benfica Lissabon 6 7:9 8 3. FC Barcelona 6 2:9 7 4. Dynamo Kiew 6 1:11 1

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe F

Manchester United

Atalanta Bergamo

FC Villarreal

Young Boys Bern

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 14.09.2021 18.45 Uhr Bern Young Boys Bern - Manchester United 2:1 14.09.2021 21 Uhr Villarreal FC Villarreal - Atalanta Bergamo 2:2 29.09.2021 18.45 Uhr Bergamo Atalanta Bergamo - Young Boys Bern 1:0 29.09.2021 21 Uhr Manchester Manchester United - FC Villarreal 2:1 20.10.2021 21 Uhr Bern Young Boys Bern - FC Villarreal 1:4 20.10.2021 21 Uhr Manchester Manchester United - Atalanta Bergamo 3:2 02.11.2021 21 Uhr Villarreal FC Villarreal - Young Boys Bern 2:0 02.11.2021 21 Uhr Bergamo Atalanta Bergamo - Manchester United 2:2 23.11.2021 18.45 Uhr Villarreal FC Villarreal - Manchester United 0:2 23.11.2021 21 Uhr Bern Young Boys Bern - Atalanta Bergamo 3:3 08.12.2021 21 Uhr Manchester Manchester United - Young Boys Bern 1:1 09.12.2021 19 Uhr Bergamo Atalanta Bergamo - FC Villarreal 2:3

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Manchester United 6 11:8 11 2. FC Villarreal 6 12:9 10 3. Atalanta Bergamo 6 12:13 6 4. Young Boys Bern 6 7:12 5

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe G

OSC Lille

FC Sevilla

FC Salzburg

VfL Wolfsburg

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 14.09.2021 18.45 Uhr Sevilla FC Sevilla - FC Salzburg 1:1 14.09.2021 21 Uhr Villeneuve-d’Ascq OSC Lille - VfL Wolfsburg 0:0 29.09.2021 21 Uhr Wolfsburg VfL Wolfsburg - FC Sevilla 1:1 29.09.2021 21 Uhr Salzburg FC Salzburg - OSC Lille 2:1 20.10.2021 18.45 Uhr Salzburg FC Salzburg - VfL Wolfsburg 3:1 20.10.2021 21 Uhr Villeneuve-d’Ascq OSC Lille - FC Sevilla 0:0 02.11.2021 18.45 Uhr Wolfsburg VfL Wolfsburg - FC Salzburg 2:1 02.11.2021 21 Uhr Sevilla FC Sevilla - OSC Lille 1:2 23.11.2021 21 Uhr Villeneuve-d’Ascq OSC Lille - FC Salzburg 1:0 23.11.2021 21 Uhr Sevilla FC Sevilla - VfL Wolfsburg 2:0 08.12.2021 21 Uhr Salzburg FC Salzburg - FC Sevilla 1:0 08.12.2021 21 Uhr Wolfsburg VfL Wolfsburg - OSC Lille 1:3

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. OSC Lille 6 7:4 11 2. FC Salzburg 6 8:6 10 3. FC Sevilla 6 5:5 6 4. VfL Wolfsburg 6 5:10 5

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe H

FC Chelsea

Juventus Turin

Zenit St. Petersburg

Malmö FF

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 14.09.2021 21 Uhr Malmö Malmö FF - Juventus Turin 0:3 14.09.2021 21 Uhr London FC Chelsea - Zenit St. Petersburg 1:0 29.09.2021 18.45 Uhr St. Petersburg Zenit St. Petersburg - Malmö FF 4:0 29.09.2021 21 Uhr Turin Juventus Turin - FC Chelsea 1:0 20.10.2021 21 Uhr London FC Chelsea - Malmö FF 4:0 20.10.2021 21 Uhr St. Petersburg Zenit St. Petersburg - Juventus Turin 0:1 02.11.2021 18.45 Uhr Malmö Malmö FF - FC Chelsea 0:1 02.11.2021 21 Uhr Turin Juventus Turin - Zenit St. Petersburg 4:2 23.11.2021 21 Uhr Malmö Malmö FF - Zenit St. Petersburg 1:1 23.11.2021 21 Uhr London FC Chelsea - Juventus Turin 4:0 08.12.2021 18.45 Uhr Turin Juventus Turin - Malmö FF 1:0 08.12.2021 18.45 Uhr St. Petersburg Zenit St. Petersburg - FC Chelsea 3:3

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Juventus Turin 6 10:6 15 2. FC Chelsea 6 13:4 13 3. Zenit St. Petersburg 6 10:10 5 4. Malmö FF 6 1:14 1

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Achtelfinale

Für das Achtelfinale der Champions League 2021/2022 qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten. Die Termine für die Achtelfinal-Hinspiele:

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 15.02.2022 21 Uhr Paris Paris Saint-Germain - Real Madrid 15.02.2022 21 Uhr Lissabon Sporting Lissabon - Manchester City 16.02.2022 21 Uhr Mailand Inter Mailand - FC Liverpool 16.02.2022 21 Uhr Salzburg FC Salzburg - FC Bayern München 22.02.2022 21 Uhr London FC Chelsea - OSC Lille 22.02.2022 21 Uhr Villarreal FC Villarreal - Juventus Turin 23.02.2022 21 Uhr Madrid Atletico Madrid - Manchester United 23.02.2022 21 Uhr Lissabon Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam

Die Termine für die Achtelfinal-Rückspiele:

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 08.03.2022 21 Uhr München FC Bayern München - FC Salzburg 08.03.2022 21 Uhr Liverpool FC Liverpool - Inter Mailand 09.03.2022 21 Uhr Madrid Real Madrid - Paris Saint-Germain 09.03.2022 21 Uhr Manchester Manchester City - Sporting Lissabon 15.03.2022 21 Uhr Manchester Manchester United - Atletico Madrid 15.03.2022 21 Uhr Amsterdam Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 16.03.2022 21 Uhr Turin Juventus Turin - FC Villarreal 16.03.2022 21 Uhr Villeneuve-d’Ascq OSC Lille - FC Chelsea

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Viertelfinale

Die Termine für die Viertelfinal-Hinspiele:

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 05.04.2022 21 Uhr 05.04.2022 21 Uhr 06.04.2022 21 Uhr 06.04.2022 21 Uhr

Die Termine für die Viertelfinal-Rückspiele:

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 12.04.2022 21 Uhr 12.04.2022 21 Uhr 13.04.2022 21 Uhr 13.04.2022 21 Uhr

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Halbfinale

Die Termine für die Halbfinal-Hinspiele:

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 26.04.2022 21 Uhr 27.04.2022 21 Uhr

Die Termine für die Halbfinal-Rückspiele:

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 03.05.2022 21 Uhr 04.05.2022 21 Uhr

Champions League 2021/2022 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Finale

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 28.05.2021 21 Uhr St. Petersburg

