Challenge? Blödsinn! Das Spiel Mainz 05 gegen Schalke 04 als Beispiel

Trainer Bo Svensson von Mainz 05 attackiert Referee Matthias Jöllenbeck nach dessen Strafstoßentscheidung zum 3:2 für Schalke 04 nach Videostudium: „Fehlentscheidung! Skandal!“

Wenn Institutionen wie Jürgen Klopp und der „Kicker“ fordern, der Videobeweis im Fußball sollte künftig durch den Challenge eines Trainers unterstützt werden, bekommt eine solche Sichtweise Gewicht. Klopp und „Kicker“ sind schließlich wer. Dummerweise ist unschwer voraussehbar: Der gut gemeinte der Vorschlag, der in Sportarten mit einer anderen Fairness-Kultur leidlich funktioniert, überfordert einige Protagonisten im Fußball. Und einige andere nicht. Leider sind diese mutmaßlich in der Minderzahl.

Die Haltung echter Sportsmänner haben unter der Woche Verantwortliche des VfB Stuttgart vorgemacht. Sie akzeptierten eine komplexe Schiedsrichterentscheidung von Daniel Schlager nach Beurteilung der Bilder in der Review Zone während der Nachspielzeit zwar nur unter Mühen. Aber sie veranstalteten auch kein öffentliches Wehgeschrei, wiewohl sie durch Schlagers Entscheid das Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt 2:3 verloren. Gewiss keine Kleinigkeit.

Das Bemühen eines Trainer-Challenges hätte daran nichts geändert, womöglich hätte er gar nicht mehr stattfinden können, weil er laut dessen Befürworter nicht beliebig oft eingesetzt werden dürfte und unter Umständen bereits im Vorfeld verwirkt worden wäre.

Caci von Mainz 05 zieht Bülter von Schalke 04 am Trikot

In Mainz ist am Freitagabend nun zum zweiten Mal binnen 48 Stunden ein Schiedsrichter in der Endphase einer Nachspielzeit vom Videoassistenten vor den Bildschirm am Spielfeldrand beordert worden. Referee Matthias Jöllenbeck hatte im Gewühl im Strafraum nicht wahrgenommen, dass der Mainzer Verteidiger Anthony Caci den Schalker Stürmer Marius Bülter einige Sekunden lang am Trikot gezogen hatte, derweil der Ball vor den beiden herunterkam, ehe der Mainzer Torwart Robin Zentner ihn abfing.

Nach Studium der Bilder entschied der Referee auf Strafstoß für Schalke 04. Er hätte die Szene, wäre es dem Schalker Trainer Thomas Reis erlaubt gewesen, einen Challenge zu beantragen, genauso vor dem Bildschirm beurteilen müssen, wohlwissend, dass es für Schalke um den Klassenerhalt geht und für Mainz um einen Platz im europäischen Wettbewerb. Ergo: Jöllenbeck hätte mit seiner Entscheidung so oder so für Unmut bei den einen oder anderen Verein mitsamt dessen Anhängerschaft gesorgt.

Jöllenbeck erklärt sich Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck hat seinen Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit für Schalke 04 im Spiel beim FSV Mainz 05 (3:2) verteidigt. „Ich habe es im Spiel nicht wahrgenommen. Da ich weiß, wie viel hier auf dem Spiel steht, wollte ich die Chance nutzen, mir das noch einmal selber anzuschauen. Nach Ansicht der Bilder lag ein klares und langes Halten vor. Deswegen habe ich auf Strafstoß für Schalke entschieden“, sagte Jöllenbeck zunächst bei Dazn und später in der Mixed Zone.

Der eingewechselte Anthony Caci hielt den Schalker Marius Bülter am Trikot. Der Gefoulte verwandelte den Elfmeter zum spätesten Tor der Bundesligageschichte (90.+12). Der Mainzer Trainer Bo Svensson kritisierte aufgebracht: „Davor hält Bülter unseren Spieler fest. Warum ist es dann ein Foul, wen unser Spieler das macht?“ Später tobte der 47-Jährige durch den Kabinentrakt, sprach lautstark von „Skandal“ und einer „klaren Fehlentscheidung“.

Völlig anders sah es der Schalker Chefcoach Thomas Reis gab es da nichts zu diskutieren. „Für mich war der Elfmeter absolut berechtigt. Der hat die Hand am Trikot und die hat da nichts zu suchen“, fasste der Trainer zusammen und betonte, dass es „keine optimale Verhaltensweise vom Mainzer Spieler“ war.

In der Pressekonferenz räumte Svensson ein, er habe im Ton überreagiert, inhaltlich aber Recht: „Die Bilder sind klar.“ Wenn man diesen Strafstoß pfeife, müsse man praktisch nach jedem Eckball Elfmeter geben. Vorbildlich fair äußerte sich der Mainzer Routinier Stefan Bell: „Der Sieg für Schalke ist verdient. Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen, unser Torwart Robin Zentner hat super gehalten. Das ist der einige Grund, warum erst der Elfmeter entschieden hat.“ sid/jcm

Würde es den Videobeweis gar nicht geben, was viele genervte Fans inzwischen vehement fordern, wäre das Wehklagen wohl ebenso groß gewesen. In diesem Fall dann das der Schalker, weil die Ziehen am Trikot nicht sanktioniert worden wäre. Jöllenbeck wäre womöglich der Täterschaft am Abstieg von Königsblau geziehen worden, mit allen unangenehmen Nebenwirkungen, die das heutzutage nicht nur in sozialen Netzwerken nach sich zieht, sondern auch im echten Leben.

Das Problem ist nicht die Entscheidung selbst, sondern der Umgang damit. Und zwar deshalb, weil einige besonders Unbelehrbare nicht gelernt haben, ihre Frustration zu kanalisieren. Diese Unkultur mangelnder Frustrationstoleranz ist gerade bei vergleichsweise überdimensioniert bezahlten Trainern im Profifußball besonders ausgeprägt. Wir Medien tragen daran Mitverantwortung. Wir haben diese Leute in der Öffentlichkeit zu bedeutenden Menschen gemacht, deren Mechanismen der Selbstkontrolle teilweise nicht mehr ausreichend gut funktionieren, womöglich auch, weil sie zu sehr hofiert werden.

Es gibt ungeheuer viele Menschen auf dieser Welt, die mit einigem Recht darauf verweisen könnten, dass ihnen himmelschreiende Ungerechtigkeit angetan wird, die weit über Sieg oder Niederlage im Sport hinausgeht. In der Selbstwahrnehmung im Profifußball sind teilweise Relationen bizarr verrückt worden, auch aufgrund einer öffentlichen Bedeutung, die absurde Ausmaße angenommen hat.

In der vergleichsweise profanen Situation einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung zum eigenen Nachteil ist es ja nachvollziehbar, dass derjenige, der sich nicht fair behandelt fühlt, seinen Unmut darüber äußert und dafür auch eine in sich logische Argumentation anbringen kann. Aber geht um das „Wie“. Und es geht darum, den zunehmenden Exzessen auch auf Amateurplätzen vorzubeugen, die in der jüngeren Vergangenheit – so hört man von der Basis – wieder Besorgnis erregend zugenommen haben.

Neulich Julian Nagelsmann, diesmal Bo Svensson

Tobsuchtsanfälle im Kabinentrakt vor den Augen und Ohren einer medialen Öffentlichkeit sind dabei alles andere als dienlich, das hat schon Julian Nagelsmann erfahren müssen, und das sollte auch dem Mainzer Bo Svensson beizeiten klarwerden. Beide sind schließlich überdurchschnittliche kluge Vertreter ihrer Berufsgruppe. Es hilft auch wenig, nach einer längeren Abkühlphase Einsicht zu bekunden, dass diese Form des Umgangs das angemessene Maß überschreitet.

Es geht um eine grundsätzliche Anpassung des Verhaltens an einen akzeptablen zwischenmenschlichen Umgang mit natürlich fehlbaren Schiedsrichtern. Den haben Fußballlehrer in ihren Coaching Zones allzu oft verloren und konjungieren ihr latent ungebührliches Verhalten mit dem Totschlagargument „Das sind Emotionen“ durch. Dabei nehmen sie sich eine Tonalität heraus, sie ihnen keinesfalls zusteht und die sie im Übrigen im Umgang mit sich selbst niemals goutieren würden.

Keinesfalls sollten Trainern im Profifußball jedenfalls noch mehr Kompetenzen zugemutet werden, etwa jene des Eingriffs in den Spielbetrieb mittels Challenge. Sie sollten sich vielmehr tunlichst ausnahmslos darum kümmern, wofür sie ausgebildet sind und gut entlohnt werden: das Coaching. Wozu auch die Lehre gehört, gegnerische Spieler nicht in letzter Minute am Fünfmeterraum von hinten am Trikot zu zerren und somit überhaupt Gefahr zu laufen, einen Strafstoß zu riskieren.