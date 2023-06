Cape Canaveral in Bad Cannstatt

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Völlig losgelöst: Konstantinos Mavropanos (l.) jubelt nach seinem 1:0. © dpa

VfB Stuttgart bringt seine Fans beim 3:0 im Hinspiel der Relegation gegen den Hamburger SV an den Rand der Ekstase. Zwischen beiden Teams liegen Fußballwelten.

Das Stadion in Stuttgart befindet sich gerade nicht in einem Zustand der Heimeligkeit. Es wird nämlich umgebaut, weshalb kaum mehr als 47 000 Leute hinein passen. Diejenigen, die den dort angesiedelten VfB mögen, sorgten am Donnerstagabend trotz der Dezimierung der Plätze allerdings für einen Radau, der nicht nur bei ungeübten Fußballfans für Ohrensausen sorgte.

Dreimal traf der Drittletzte der Bundesliga im Hinspiel der Relegation gegen einen fast bemitleidenswert unterlegenen Zweitligisten Hamburger SV. Jedes Mal zündete das Publikum danach einen derartigen Bombast, dass man glatt hätten denken können, ohne Hörschutz beim Raketenstart im Epizentrum von Cape Canaveral zu hocken und nicht in einem harten Sitz auf dem Überbleibsel der Haupttribüne in Stuttgart, Stadtteil Bad Cannstatt.

Es soll ja Menschen geben, die einer Relegation nicht viel abgewinnen können. Derzeit kommen sie vermehrt aus der Hansestadt Hamburg, wo man gleichwohl im vergangenen Jahrzehnt zweimal durchaus froh war, dass es diese Form der Amtshilfe für gestrauchelte Erstligisten durch die Deutsche Fußball-Liga gibt. Dass derartige Entscheidungsspiele aber noch einmal eine ganz andere Dimension der Emotionen verbreiten, kann niemand ernsthaft dementieren.

Und wer weiß? Womöglich wird schon am Montagabend (20.45 Uhr/Sky und Sat1) beim Rückspiel in Hamburg plötzlich und unerwartet Donnerhall aus dem Volksparkstadion rüber nach Hamburg-Stellingen zu vernehmen sein. So antwortete der nach einem „gebrauchten Tag“ maximal desillusionierte ehemalige Berufsoptimist und aktuelle HSV-Trainer Tim Walter auf die Frage, was ihn nach der Abreibung im Schwäbischen noch hoffen lasse, kurz angebunden: „Der Volkspark!“ Das erscheint angesichts des klaffenden Abstands in individueller Qualität, Kadertiefe und mentaler Verfassung beider Teams als realistische Einschätzung.

Drei Tore Rückstand sind viel, aber dass der Fußball sich nicht an Regeln hält, die Rücksicht auf Blutdruck, Trommelfell und Herzschlag nehmen, weiß man spätestens seit den für Freund und Feind gesundheitsschädigenden Finals in erster, zweiter und dritter Liga.

Der VfB Stuttgart hat unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß bislang bewiesen, dass in der Summe der mit reichlich Talent gesegneten Einzelteile auch an einem komplizierten Standort mehr herauskommen kann, als zuverlässig unzuverlässiger Krisenfußball. Der VfB rauschte unbarmherzig über einen HSV hinweg, der keine Mittel gegen die Stuttgarter Kopfballstärke nach Ecken des meisterhaften Vorlagengebers Borna Sosa vorzuweisen hatte. Und der unter Tim Walter auch kein Defensivkonzept entwickelt hat, das ihm gegen personell besser besetzte Gegner hilfreich sein könnte.

Wenn dann auch noch der Rückstand im Angesicht einer ausgewiesenen Kontermannschaft bereits nach 44 Sekunden erfolgt, ist Hamburg in Not. Am Ende geriet die 0:3-Niederlage noch so glimpflich, dass zumindest ein Stück Rest-Hoffnung bleibt. VfB-Trainer Hoeneß will indes schon nah nach Spielschluss in der Kabine „genau die richtige Temperatur“ an Freude über den Erfolg und Anspannung vor dem Rückspiel ausgemacht haben. Sein Credo ist klar: „Ich will nichts hören von halber Miete. Wir haben erst eine Halbzeit gespielt.“

Wohlgemuth ist wohlgemut

Auch Sportchef Fabian Wohlgemuth sah zwar ausgesprochen wohlgemut aus, als er in der Nacht von den Medien umringt wurde, warnte aber auch mehr als pflichtgemäß: „Wir müssen die Spannung, die Schärfe und die Reibung behalten.“ In Stuttgart wissen sie nur zu gut um die besondere Mentalität dieser Mannschaft, die der Mentalität einer Wundertüte gleicht.

Gegen den HSV spielten beispielsweise Enzo Millot und Chris Führich, als würden sie sich alsbald in der bevorstehenden „Kicker“-Rangliste um Spitzenplätze im Offensivbereich balgen. Tatsächlich handelt es sich bei beiden noch nicht einmal um zuverlässige Startspieler in einer Mannschaft, die in dieser Bundesligasaison schlechter performte als 15 Konkurrenten. Die aber am Donnerstagabend klarstellte, dass zwischen Rang 16 in der Eliteliga und Platz drei im Unterhaus Fußballwelten liegen können.