Abgang plötzlich fix: BVB löst Vertrag mit Ex-Nationalspieler auf

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund plant seinen Kader für die kommende Saison und kann einen Abgang verzeichnen. Der Vertrag mit Nico Schulz wird aufgelöst.

Dortmund – Borussia Dortmund treibt die Kaderplanung weiter voran. Nun gelang es Sportdirektor Sebastian Kehl, einen Großverdiener von der Gehaltsliste zu bekommen. Wie der Verein bestätigte, wurde der Vertrag mit Nico Schulz aufgelöst. Ursprünglich wäre dieser noch ein Jahr, bis zum 30. Juni 2024, gelaufen.

Nico Schulz Geboren: 1. April 1993 (Alter 30 Jahre), Berlin Letzter Verein: Borussia Dortmund Position: Linksverteidiger

Borussia Dortmund treibt Kaderplanung voran

„Es ist uns allen bewusst, dass sich die Dinge für Borussia Dortmund und Nico Schulz in den letzten Jahren nicht wie erhofft entwickelt haben. Dennoch wünschen wir Nico für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute“, wird Kehl auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Nico Schulz wechselte im Juli 2019 von der TSG Hoffenheim für über 25 Millionen Euro zu Borussia Dortmund und sollte auf Jahre die Lösung auf der Position des Linksverteidigers sein. Der mittlerweile 30-Jährige konnte die in ihn gesteckten Erwartungen aber nie erfüllen. Für den BVB kam er in vier Jahren auf 40 Bundesliga-Partien, zehn Spielen in der UEFA Champions League und sechs Begegnungen im DFB-Pokal.

Nico Schulz (r.) wird den BVB offenbar verlassen. © IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

In der vergangenen Saison war Schulz völlig außen vor bei Borussia Dortmund. Sein letzter Pflichtspieleinsatz datiert vom 7. Mai 2022, anschließend durfte er nur noch einmal in der U23 ran.

Borussia Dortmund beendet Zusammenarbeit mit Schulz

Schulz war zum Start in die Vorbereitung von Borussia Dortmund freigestellt worden, um intensiv nach einem neuen Klub suchen zu können. Da dies nicht klappte, erfolgte nun also die Auflösung des Arbeitspapiers. Nach Bild-Informationen kostet das den BVB aber jede Menge Geld. Etwa 2,5 Millionen Euro muss der Verein Schulz zahlen.

Vor zwei Wochen äußerte sich sein Berater Roger Wittmann über die Zukunft seines Schützlings. „Wir sprechen gerade mit anderen Klubs, damit wir für den Spieler eine vernünftige Lösung finden. Ich weiß nicht, was die Gespräche mit den anderen Vereinen bringen. Kommt es zu keiner Einigung, dann kehrt er zum BVB zurück“, sagte er zu den Ruhr Nachrichten. Mit der Vertragsauflösung wird es zu dieser Rückkehr aber nicht mehr kommen. (smr)