BVB kassiert bitteren Korb – Wunschspieler wird Neuzugang bei Konkurrent

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen, muss bei einem Wunschspieler aber einen bitteren Korb hinnehmen.

Dortmund/Leipzig – Die Kaderplanung für die anstehende Saison läuft beim BVB auf Hochtouren. Sportdirektor sucht nach weiteren Neuzugängen, die die Mannschaft von Trainer Edin Terzic verstärken. Ziel soll erneut ein Angriff auf den FC Bayern München und der Gewinn der deutschen Meisterschaft sein. Bei einem Wunschspieler geht der BVB aber leer aus.

Xavi Simons Geboren: 21. April 2003 (Alter 20 Jahre), Amsterdam, Niederlande Verein: RB Leipzig Position: Offensives Mittelfeld

BVB kassiert Korb: Simons nach Leipzig

Xavi Simons, den Borussia Dortmund auch gerne verpflichtet hätte, geht zu Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. Der Offensivspieler wechselt vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain leihweise für ein Jahr zu den Sachsen. Von einer Kaufoption ist nichts bekannt. Der niederländische Nationalspieler soll in der kommenden Saison für die nötigen Tore sorgen.

„Wir konnten mit Xavi Simons aus meiner Sicht ein absolutes Ausnahmetalent für uns gewinnen. Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball und bringt alles mit, um mit seiner individuellen Klasse auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen“, wird Geschäftsführer Sport Max Eberl auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Xavi Simons wechselt nicht zum BVB, sondern zu RB Leipzig. © IMAGO/ AZ Alkmaar v PSV Eindhoven

„Er ist damit eine perfekte Bereicherung für unseren Kader und unsere Art, Fußball zu spielen, und wir haben in unserer Offensive insgesamt eine sehr gute Mischung verschiedener Spielertypen. Wichtig ist zudem, dass Xavi jetzt gemeinsam mit allen weiteren Neuzugängen schon im Trainingslager dabei sein kann und wir mit der Kaderplanung mehr als drei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel bereits sehr, sehr weit sind“, so Eberl. weiter.

BVB wollte Simons – den zieht es aber zur Konkurrenz

Simons selbst ist glücklich, in Leipzig gelandet zu sein: „Die Bundesliga zählt für mich zu den stärksten Ligen in Europa – und RB Leipzig ist einer der stärksten Klubs in der Bundesliga. Deshalb ist es für mich nun der richtige Schritt, nach Leipzig zu wechseln, weil RBL dauerhaft zeigt, wie man hier als junger Spieler besser werden und erfolgreich sein kann.“

Neben Leipzig waren auch Manchester United, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion und eben Borussia Dortmund am Offensivspieler interessiert. Der BVB geht aber leer aus, da Simons Leipzig bevorzugte und den Westfalen einen Korb erteilte. (smr)