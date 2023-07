Offiziell! Bundestrainerin Voss-Tecklenburg gibt deutschen Kader für Frauen-WM bekannt

Von: Christoph Wutz, Melanie Gottschalk

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den 23er-Kader für die WM in Australien und Neuseeland bekannt gegeben. © IMAGO/MiS

Schon in wenigen Tagen startet die DFB-Auswahl ihr Abenteuer Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Die Bundestrainerin hat nun den finalen Kader benannt.

Herzogenaurach – Nach der 2:3-Testspielniederlage gegen Sambia am Freitag steht die Fußball-WM der Frauen kurz bevor. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat jetzt kurz vor der Abreise nach Australien das endgültige, 23-köpfige Aufgebot für das Turnier, das in weniger als zwei Wochen beginnt, bekannt gegeben.

Janina Minge als mögliche Nachrückspielerin mit an Board nach Australien

Voss-Tecklenburg muss bei der WM in Australien und Neuseeland auf Carolin Simon verzichten. Die Bayern-Spielerin zog sich im letzten Testspiel vor der WM gegen Sambia einen Kreuzbandriss zu, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mitteilte. Angeführt wird das finale 23-köpfige Aufgebot von Kapitänin Alexandra Popp. Die nach dem Sambia-Spiel angeschlagenen Marina Hegering und Lena Oberdorf (beide VfL Wolfsburg) sind an Bord, ebenso Stina Johannes als dritte Torhüterin. Die Frankfurterin setzte sich gegen Ena Mahmutovic vom MSV Duisburg durch.

Ebenfalls im Flieger, der am Dienstag nach Australien abhebt, sitzt als 24. Spielerin Janina Minge vom SC Freiburg. Sie könnte von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) noch nachnominiert werden, sollte es im Stammkader Ausfälle geben. Die für das vorläufige Aufgebot benannten Paulina Krumbiegel, Sarai Linder (beide TSG Hoffenheim) und Tabea Sellner (VfL Wolfsburg) bleiben zu Hause.

Bestürzung bei DFB-Frauen nach Verletzung von Carolin Simon

Das größte Kontingent stellt Champions-League-Finalist und Vizemeister VfL Wolfsburg mit zehn Spielerinnen, fünf kommen vom Tabellendritten Eintracht Frankfurt, vier vom deutschen Meister FC Bayern. Mit Ersatztorhüterin Ann-Kathrin Berger, Sjoeke Nüsken, Melanie Leupolz (alle Chelsea) und Sara Däbritz (Olympique Lyon) stehen vier Legionärinnen im WM-Kader.

„Die Nachricht von Carolin Simon trifft uns alle. Sie hatte eine hervorragende Entwicklung genommen, tolle Leistungen gezeigt und sich ihren WM-Platz mehr als verdient. Wir müssen die Situation nun so annehmen“, wird Voss-Tecklenburg in der Mitteilung des DFB zitiert.

Das finale DFB-Aufgebot für die WM im Überblick:

Ann-Katrin Berger Svenja Huth Merle Frohms Lena Lattwein Stina Johannes Melanie Leupolz Sara Doorsoun Sydney Lohmann Marina Hegering Lina Magull Kathrin Hendrich Lena Oberdorf Sophia Kleinherne Nicole Anyomi Sjoeke Nüsken Klara Bühl Felicitas Rauch Laura Freigang Jule Brand Alexandra Popp Sara Däbritz Lea Schüller Chantal Hagel

Das deutsche Team startet am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) ins Turnier. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien, das am Sonntag, 30. Juli (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney auf das DFB-Team wartet, und zum Abschluss am 3. August Südkorea (12.00 Uhr MESZ/ZDF). (dpa/wuc/msb)