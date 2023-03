Bundestrainer Flick sieht 1. FC Köln als Vorbild für Nationalmannschaft

Von: Johannes Skiba

Das zweite Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien findet in Köln statt. Für Hansi Flick ist dies eine gelungenen Standortwahl.

Köln – Die Enttäuschung nach dem schlechten Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar ist zwar noch nicht vergessen, doch das Team um Bundestrainer Hansi Flick richtet seinen Blick bereits in Richtung der Heim-Europameisterschaft 2024. Der Auftakt der Vorbereitung auf das Turnier beginnt Ende März mit den Testspielen gegen Peru und Belgien. Gegen die von Domenico Tedesco trainierten „Roten Teufel“ spielt die Elf des DFB in Köln.

Hansi Flick nannte am Dienstag (28. Februar) auf einer Veranstaltung zur Bewerbung der Heim-EM den Lokalmatador 1. FC Köln als Vorbild für Flicks Truppe: „Steffen Baumgart und sein Team haben es geschafft, wieder Euphorie reinzubringen und die Fans mitzunehmen. Das kann für uns gutes Vorbild sein, wie man die Fans mit begeisterndem Fußball wieder hinter sich bringt.“ Steffen Baumgart und die Mannschaft „machen das genial“, so der DFB-Chefcoach.

Bundestrainer Hansi Flick muss die deutsche Nationalmannschaft bis zur Heim-EM 2024 wieder konkurrenzfähig machen. © Tang/imago

Neue Impulse in der deutschen Nationalmannschaft sind dringend nötig

Hansi Flick selbst spielte von 1990 bis 1993 beim 1. FC Köln und kennt die Stadt sowie die Bewohnerinnen und Bewohner daher sehr gut. Für die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen den Nachbarn eignet sich die Rheinmetropole demnach als optimaler Austragungsort, „weil Köln Spaß daran hat, zu feiern. Das ist die Stimmung, die man braucht und die man weitergeben kann“.

Die Beziehung zwischen der deutschen Nationalmannschaft und seinen Anhängerinnen und Anhängern ist seit einigen Jahren unterkühlt. Die anhaltende Erfolgslosigkeit, die uninspirierten Auftritte und die durch den ehemaligen Teammanager Oliver Bierhoff angetriebene Vermarktung, die aus der traditionsreichen DFB-Elf eine austauschbare Fußballmannschaft machte, sorgen mittlerweile für überraschende Gleichgültigkeit vieler deutscher Fußballfans für Flicks Team.

DFB muss überzeugen, um Euphorie auszulösen

Die Mentalität der Kölner Fans könnte demnach ein willkommener Antreiber für die deutsche Nationalmannschaft sein. Ohne eine überzeugende Leistung und neue Impulse nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft wird der DFB jedoch keine neue Euphorie entfachen können. Ein vielversprechendes Talent wechselte aber nun den Verband und wird dem DFB künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. (jsk)