Fans laufen Sturm gegen Investoren-Pläne der DFL

Von: Frank Hellmann

Teilen

Protest der Fans von Borussia Dortmund gegen den Investoreneinstieg. © Imago

Die Proteste gegen den Einstieg eines Investors dürften sich verstärken, die DFL will das Gespräch suchen und den Deal erklären.

Frankfurt – Eigentlich müssten die Fans der Fußball-Bundesliga ja in Glückseligkeit schwelgen. Nicht nur der Abstiegskampf verspricht bis zum letzten Spieltag am 27. Mai Spannung pur, sondern auch der Titelkampf. Das Meisterschaftsfinale zwischen Borussia Dortmund und Bayern München steuert auf eine seit einem Jahrzehnt vermisste Dramatik zu, wobei nicht wenige ein westfälisches Happyend herbei, um die bayerische Vormachtstellung zu brechen.

Und dennoch ist auch in Dortmund nicht heile Welt: Vergangenen Samstag war der Unmut zur zweiten Halbzeit des Topspiels gegen Eintracht Frankfurt (4:0) in schwarzen Großbuchstaben auf gelbem Grund abzulesen: „Nein zu Investoren“ stand auf einem riesigen Spruchband. „Akis Mund ist voller Schaum. Der Anteilsverkauf – sein größter Traum“, auf einem der vielen anderen Plakate. Der BVB-Vorsitzende Hans-Joachim Watzke konnte die Botschaften nicht übersehen.

Investoreneinstieg in der DFL? Abstimmung soll noch vor Saisonende stattfinden

Gerade macht die Deutsche Fußball-Liga (DFL), dessen Kontrollgremium von Watzke geführt wird, den nächsten Schritt für den Einstieg eines Investors. Am 24. Mai – drei Tage vor dem Bundesligafinale – soll darüber abgestimmt werden. Es wird deshalb erwartet, dass die organisierte Fanszene auch an diesem Wochenende wieder weitere Protestaktionen startet. Möglich, dass Banner auch beim Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg hängen, denn der interimsmäßig mit Oliver Leki (SC Freiburg) die DFL führende Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann ist die treibende Kraft hinter dem beschleunigten Prozess.

Weshalb die Fanbasis auf die Barrikaden geht, machte jüngst der offene Brief deutlich, den das Bündnis „Südtribüne Dortmund“ und das Fanzine „Schwatzgelb“ ans Präsidium von Borussia Dortmund richtete.

Werder, FC Bayern und Co.: So teuer sind Bier und Bratwurst bei den 18 Bundesliga-Clubs Fotostrecke ansehen

Der Einstieg eines Investors sei mit dem Grundwertekodex der Borussia „kaum in Einklang zu bringen“, hieß es. Sich im Vorgriff Geld zu besorgen, dass sich „durch die Erwartung zukünftiger Einnahmen für den Investor und die Klubs rechnen soll“, passe nicht. Denn: „Es ist doch gerade ein solches Geschäftsmodell gewesen, das Borussia Dortmund vor nicht mal 20 Jahren nah an den Rand des Abgrunds geführt hat.“

Fanverbände warnen vor Investoren – kurzfristige Geldverbrennung auf Kosten künftiger Einnahmen

Gemeinsam mit dem Fan-Dachverband des FC Bayern warnten die Dortmunder erst kürzlich: „In keinem anderen Wirtschaftszweig wird Geld derart schnell verbrannt wie im Profifußball. Die Geldverbrennungsmaschine kurzzeitig anzuheizen und dafür zukünftige Einnahmen aufzugeben, könnte sich zu einer existenziellen Bedrohung für die Zukunft der Bundesliga als europäische Spitzenliga entwickeln.“

Wenn der Anhang der beiden führenden deutschen Klubs, die aufgrund der exorbitanten Erlöse aus der Champions League weniger wirtschaftliche Sorgen haben, sich derart kritisch äußern, gerät etwas ins Rutschen. Was sollen erst Fans von Traditionsvereinen wie dem VfB Stuttgart, Werder Bremen, FC Schalke 04, 1. FC Köln oder Hamburger SV sagen? Die können sich Hoffnungen auf einen Coup wie ihn Eintracht Frankfurt in der Europa League 2022 oder im DFB-Pokal 2018 vollbrachte, eigentlich aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen abschminken.

Fan-Kritik an Investoren: Anhängerschaft befürchtet Entfremdung

So befürchten die Kritiker:innen aus vielen Kurven, dass sich das wirtschaftlichen Ungleichgewicht noch weiter verfestigt. Zudem geht es um die Sorge um, dass in Zukunft bestimmte Spiele wie in Italien und Spanien ins Ausland verlegt werden. Die Serie A hat sogar einen Sechs-Jahres-Vertrag mit Saudi-Arabien abgeschlossen, um dort ab 2024 ein Final-Four-Turnier, genannt Supercoppa, auszuspielen. Als die inzwischen wieder abgelöste DFL-Chefin Donata Hopfen nicht ausschloss, für den Supercup Saudi-Arabien zu gehen, schlug ihr ein Sturm der Entrüstung entgegen.

Vielleicht reichen der Bundesliga bald Trainingslager in Fernost oder den USA wirklich nicht mehr. Dennoch müssen die Konsequenzen gut bedacht sein, soll der Fußball zumindest aus Fansicht noch als deutsches Kulturgut wahrgenommen werden. Die DFL-Geschäftsführung will mit Fanorganisationen alsbald persönlich ins Gespräch kommen zu dem brisanten Thema.