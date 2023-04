Bundesliga: So sehen Sie die Spiele des 28. Spieltags heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

In der Fußball-Bundesliga steht der 28. Spieltag auf dem Programm. So sehen Sie alle neun Spiele live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt – Die deutsche Fußball-Bundesliga ist spannend wie nie. An der Spitze der Tabelle kämpfen der FC Bayern München und Borussia Dortmund um die Meisterschaft, dahinter streiten sich mehrere Vereine um die internationalen Plätze und auch im Tabellenkeller geht es eng zu, denn acht Mannschaften befinden sich im Abstiegskampf. Am 28. Spieltag stehen zahlreiche interessante Duelle auf dem Plan, in denen es um wichtige Punkte geht.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Teamgeist der Jungs. Die Bank feierte jeder Aktion und peitscht das Team nach vorne. Man sieht: Die Mannschaft hält zusammen“, sagte Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem schwierigen Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Bremen-Coach Ole Werner gibt sich kämpferisch vor der Partie gegen den SC Freiburg: „Es ist unser Ziel, in diesen 90 Minuten mit Freiburg auf Augenhöhe Fußball zu spielen.“

Bundesliga: Viele spannende Duelle am 28. Spieltag

Borussia Dortmund lauert auf einen Ausrutscher der Bayern, muss aber auch erst einmal seine Partie beim VfB Stuttgart gewinnen. „Der VfB führt viele Zweikämpfe und hat eine hohe Passquote. Sie haben viele Spiele unglücklich verloren und werden alles tun, um in der Liga zu bleiben. Beide Teams stehen unter Ergebnisdruck und wollen ihre Ziele erreichen“, so BVB-Trainer Edin Terzic, dem die Schwere der Aufgabe bewusst ist.

In der Bundesliga steht der 28. Spieltag an. © Imago

Unter Druck steht auch der FC Schalke 04, der im Heimspiel gegen Hertha BSC dringend Punkte benötigt. „Wir wissen, dass es ein sehr wichtiges Spiel ist und wir über Nacht zumindest auf den Relegationsplatz klettern können. Wir wollen aktiv Fußball spielen, mutig sein und die drei Punkte mithilfe unserer Fans hier behalten“, hofft Schalke-Coach Thomas Reis auf reichlich Unterstützung von den Rängen.

Die neun Bundesliga-Partien des 28. Spieltags finden von Freitag (14. April) bis Sonntag (16. April) statt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die einzelnen Spiele live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bundesliga: 28. Spieltag live im Free-TV?

Die Spiele des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga werden nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

werden nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Für die Übertragungen der Fußball-Bundesliga sind der Pay-TV-Anbieter Sky und der Streamingdienst DAZN verantwortlich.

Bundesliga: 28. Spieltag live im Pay-TV bei Sky

Alle fünf Samstagsspiele des 28. Spieltags in der Fußball-Bundesliga werden vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

in der werden vom Pay-TV-Sender Sky FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15. April, 15.30 Uhr)

(Samstag, 15. April, 15.30 Uhr) RB Leipzig gegen FC Augsburg (Samstag, 15. April, 15.30 Uhr)

(Samstag, 15. April, 15.30 Uhr) 1. FC Köln gegen FSV Mainz 05 (Samstag, 15. April, 15.30 Uhr)

(Samstag, 15. April, 15.30 Uhr) VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15. April, 15.30 Uhr)

(Samstag, 15. April, 15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15. April, 18.30 Uhr)

(Samstag, 15. April, 18.30 Uhr) Um die Matches live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Bundesliga: 28. Spieltag im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie die Samstagsspiele auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt die Samstagsspiele ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

Bundesliga: 28. Spieltag im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird die Bundesliga-Matches am Freitag (14. April) und Sonntag (16. April) im Live-Stream übertragen.

wird die am (14. April) und (16. April) übertragen. FC Schalke 04 gegen Hertha BSC (Freitag, 14. April, 20.30 Uhr)

(Freitag, 14. April, 20.30 Uhr) Werder Bremen gegen SC Freiburg (Sonntag, 16. April, 15.30 Uhr)

(Sonntag, 16. April, 15.30 Uhr) Union Berlin gegen VfL Bochum (Sonntag, 16. April, 17.30 Uhr)

(Sonntag, 16. April, 17.30 Uhr) VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 16. April, 19.30 Uhr)

(Sonntag, 16. April, 19.30 Uhr) Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

