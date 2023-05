Bundesliga: Wo läuft FC Bayern gegen Schalke 04 live im TV und Stream?

32. Spieltag

Am 32. Spieltag empfängt der FC Bayern München den FC Schalke 04. So sehen Sie das Bundesliga-Spiel live im TV und im Live-Stream.

München - Der Titel-Kampf in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund spitzt sich weiter zu. Vor dem 32. Spieltag, an dem die Münchner den FC Schalke 04 empfangen, trennt die beiden Klubs nur ein Zähler. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel darf sich in den letzten drei Liga-Partien somit keinen Ausrutscher mehr erlauben.

FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn, dessen Zukunft über den Sommer hinaus ungewiss ist, würde den erneuten Gewinn der deutschen Meisterschaft in dieser Saison sehr hoch einschätzen. „Es sind so viele Dinge passiert und trotzdem steht die Mannschaft da, wo sie steht, trotzdem haben wir alle Chancen auf die deutsche Meisterschaft und ich denke, das ist eine große Leistung“, sagte der 53-Jährige am vergangenen Samstag im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

„Man muss das im Gesamtkontext sehen, speziell die Rückrunde“, so Kahn. „Was wir da nach der Weltmeisterschaft als Klub alles verkraften mussten an Ausfällen, an Problemen, an Langzeitverletzen, einem neuen Torwart, den wir noch holen mussten, dann noch der Trainerwechsel, der auch noch zwischendrin war“, beschrieb der ehemalige Torhüter die vergangenen Monate.

Bundesliga: Das Restprogramm im Kampf um die Meisterschaft FC Bayern: FC Schalke 04 (H), RB Leipzig (H), 1. FC Köln (A) Borussia Dortmund: Borussia Mönchengladbach (H), FC Augsburg (A), 1. FSV Mainz 05 (H)

Mit dem FC Schalke 04 kommt nun der aktuelle Tabellen-15. in die Allianz Arena. Das Team von Thomas Reis hat zuletzt zwei Spiele in Folge gewonnen (2:1 gegen Bremen, 3:2 in Mainz) und sich dadurch für den Moment von den Abstiegsplätzen verabschiedet. Dennoch ist der Klassenerhalt noch keinesfalls gesichert.

In der Hinrunde bezwang der deutsche Rekordmeister - damals noch unter Coach Julian Nagelsmann - die Königsblauen mit 2:0 durch Tore von Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting. Holen die Roten auch diesmal wieder drei Punkte? Im Folgenden erfahren Sie, wo und wie Sie die Bundesliga-Begegnung zwischen dem FCB und S04 live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Bundesliga, 32. Spieltag FC Bayern München - FC Schalke 04 Datum Samstag, 13. Mai 2023 Anpfiff 15.30 Uhr Stadion Allianz Arena, München

FC Bayern - Schalke 04: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Das Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen Schalke 04 läuft am Samstag im Pay-TV bei Sky. Die Vorberichterstattung beginnt um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga HD sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD, wo ab 15.30 Uhr die Konferenz mit allen Samstags-Partien zu sehen ist.

Wer die kompletten 90 Minuten des Spiels Bayern gegen Schalke verfolgen möchte, sollte ab circa 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD oder Sky Sport Bundesliga UHD umschalten.

FC Bayern München - FC Schalke 04: Bundesliga im Live-Stream von Sky

Sky-Kunden können die Begegnung zwischen Bayern München und Schalke 04 auch online im Live-Stream bei Sky Go, dem Online-Streamingportal des Pay-TV-Anbieters, sehen. Voraussetzung dafür ist ein gültiges Abo, in dem das Bundesliga-Paket enthalten ist.

FC Bayern - Schalke 04: Highlights der BL-Partie im Free-TV

Noch am Samstag werden im deutschen Fernsehen die Highlights der Bundesliga-Partie FC Bayern gegen Schalke 04 gezeigt. Ab 18.30 Uhr zeigt der öffentlich-rechtliche Sender ARD eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels in der „Sportschau“, am späten Abend ab 23 Uhr zieht dann das ZDF im „Aktuellen Sportstudio“ nach.

FC Bayern - Schalke 04: Bundesliga im Live-Ticker

Wie gewohnt berichten wir am Samstagnachmittag vom Match des FC Bayern München gegen Schalke 04 im Live-Ticker. Dort verpassen Sie garantiert nichts!

FC Bayern München - FC Schalke 04: Bundesliga-Übertragung im Überblick

Begegnung FC Bayern München - FC Schalke 04 TV Sky Live-Stream Sky Go Live-Ticker tz.de Highlights im Free-TV ARD (Samstag, 18.30 Uhr), ZDF (Samstag, 23 Uhr)

