FC Bayern hat angeblich Leverkusen-Stürmer im Visier – Neuzugang für 25 Millionen Euro?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München plant die kommende Saison und hat offenbar einen Leverkusen-Angreifer als Neuzugang im Visier.

München/Leverkusen - Beim FC Bayern München läuft die Kaderplanung für die Saison 2023/24 seit längerer Zeit auf Hochtouren. Nach einer enttäuschenden Saison, in der der Klub im DFB-Pokal und der Champions League früh die Segel streichen musste, soll die Dominanz der vergangenen Jahre zurückkehren an die Säbener Straße. Hasan Salihamidzic steht vor einer schweren Aufgabe, denn die Neuzugänge für die nächste Spielzeit sollten sitzen.

Amine Adli Geboren: 10 Mai 2000 Verein: Bayer Leverkusen Position: Linksaußen/Mittelstürmer

FC Bayern München sucht neuen Stürmer

Vor allem im Angriff will der FC Bayern München im Sommer nachlegen. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona klaffte eine Lücke, die intern nicht geschlossen werden konnte. Eric Maxim Choupo-Moting zeigte zwar seine ganze Qualität und erwies sich plötzlich als Torjäger, eine Langzeitlösung ist der 34-Jährige aber nicht.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden zahlreiche Namen mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Im Sturm waren das vor allem Harry Kane (Tottenham Hotspur), Victor Osimhen (SSC Neapel) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt). Nun fällt aber ein weiterer Offensivspieler im Zusammenhang mit dem deutschen Rekordmeister. Nach Informationen der französischen Tageszeitung L‘Équipe zeigt der FC Bayern Interesse an Amine Adli.

Hat der FC Bayern Offensivspieler Amine Adli (l.) im Visier? © IMAGO/Laci Perenyi

Der Franzose steht bei Bayer Leverkusen unter Vertrag und schaffte in der laufenden Saison den Durchbruch in der Fußball-Bundesliga. In 23 Ligaspielen gelangen im vier Treffer und fünf Vorlagen, dazu kommen zwei Tore in der Europa League. Der 23-Jährige ist einer der Shootingsstars der „Werkself“ und sein Potenzial längst noch nicht ausgeschöpft.

FC Bayern München mit Interesse an Adli?

Wie die L‘Équipe berichtet, ist Adli, der vor zwei Jahren für 7,5 Millionen Euro nach Leverkusen ging, schon länger ein Thema beim FC Bayern München. Neben dem FCB soll auch der italienische Top-Klub AC Mailand am französischen U21-Nationalspieler interessiert sein.

Ziel von Adli ist die A-Nationalmannschaft Frankreichs und auch wenn er sich bei Bayer Leverkusen wohlfühlt, könnte ihn ein Angebot des FC Bayern zum Überlegen bringen, so die L‘Équipe. Günstig wäre der 23-Jährige aber nicht. Bayer Leverkusen soll mindestens 25 Millionen Euro für den Angreifer verlangen. (smr)