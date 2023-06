Was steht denn da im Bücherregal? Hummels wehrt sich gegen Querdenker-Vorwürfe

Von: Christian Németh

Manchmal erzielen Social-Media-Posts ganz andere Wirkungen als man möchte. So erging es nun auch BVB-Star Mats Hummels – der dann auch prompt etwas klarstellen musste.

Dortmund – So schnell gerät man in Erklärungsnot: Borussia Dortmunds Defensiv-Routinier Mats Hummels postete kürzlich in einer Instagram-Story ein Foto und so mancher Social-Media-Nutzer schaute hierbei wohl genauer hin. Unter dem eigentlichen Bildmotiv versteckte sich nämlich eine brisante Besonderheit. Der Weltmeister von 2014 reagierte jedoch prompt und gelassen.

Mats Hummels Geboren: 16. Dezember 1988 in Bergisch Gladbach Stationen als Profi: FC Bayern München (2007), Borussia Dortmund (2008-2016), FC Bayern München (2016-2019), Borussia Dortmund (seit 2019) Spiele für die deutsche Nationalmannschaft (Tore): 76 (5)

Social-Media-User werden auf Besonderheit in Hummels-Story aufmerksam

In der ursprünglichen Story ist ein Fernsehbildschirm zu sehen, auf diesem läuft das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand (1:0). Mats Hummels, im Urlaub weilend, also ganz gediegen beim Fußballgucken vor dem TV-Gerät. Unter dem Bildschirm jedoch finden sich einige Bücher mit zunächst unkenntlichen Titeln, doch mancher User zoomte an diese etwas näher heran. Die hieraus resultierende Entdeckung erzeugte teils stutzige Reaktionen.

Zu sehen ist nämlich auch das Buch „Die Gesundheitsdiktatur – Bill Gates‘ Angriff auf die Demokratie“, verfasst von Dr. C. E. Nyder, einem Pseudonym, hinter dem sich gleich mehrere Autoren verbergen. Inhaltlich birgt das Werk diverse Verschwörungstheorien rund um die Themen Corona und Impfungen. Mancher User mutmaßt und überlegt daher: Ist Mats Hummels ein Impfgegner und Querdenker?

Bücherschnappschuss und Verschwörungstheorien - Hummels klärt direkt auf

Scheinbar war sich Hummels selbst gar nicht bewusst, was für Buchdeckel unter dem Bildschirm-Post zu finden waren. Erst durch die kritischen Reaktionen seiner Follower wurde der Dortmunder hellhörig – und reagierte zügig mit einem neuen Beitrag. Auf seinem Twitter-Kanal stellte Mats Hummels klar: „Leute, das ist nicht mein Buch. Ich wusste bis zu den Tweets hier nicht einmal von der Existenz dieses ‚Werks‘, geschweige denn würde ich sowas lesen.“ Versehen ist der Beitrag dann auch noch mit einem lachenden Smiley. Es ist eindeutig: Hummels, der kürzlich seinen Vertrag beim BVB verlängerte, kann oder will mit dieser umstrittenen Art von Lektüre nicht viel am Hut haben.

Einige Twitter-Nutzer klopfen ihrem BVB-Helden hierfür in den Kommentaren auf die Schulter, es gibt aber auch nachdenkliche Stimmen. Ein User erklärt: „Ich würde auf sowas gar nicht reagieren, lieber Mats. In welcher Welt leben wir denn, dass man sich in seinem Privatleben rechtfertigen muss?“ Reichlich Kopfschütteln ernten derweil die vergrößerten Screenshots, die das Buch überhaupt erst sichtbar gemacht hatten. „Da muss man auch erstmal auf die Idee kommen: zu zoomen und das zu entdecken“, findet ein Twitter-Nutzer. (chn)