Bruder von Bayern-Star Leroy Sané heuert bei niedersächsischer Eintracht an

Von: Sascha Mehr

Der jüngere Bruder von Bayern-Star Leroy Sané hat einen neuen Verein gefunden. Sidi Sané zieht es zu Eintracht Braunschweig.

Braunschweig – Bayern-Star Leroy Sané wurde in Essen geboren und wuchs im Bochumer Stadtbezirk Wattenscheid, unweit des Lohrheidestadions, auf. Sein Vater Souleymane spielte mehrere Jahre für die SG Wattenscheid 09 in der Fußball-Bundesliga und die Familie Sané wurde dort heimisch. Leroy hat zwei Brüder, den älteren Kim und den jüngeren Sidi.

Sidi Sané Geboren: 21. April 2003 (Alter 20 Jahre), Essen Verein: Eintracht Braunschweig Position: Stürmer

Bruder von Bayern-Star mit neuem Verein

Sidi Sané ist, genauso wie sein Vater und sein älterer Bruder Leroy, Fußballprofi geworden. Er spielte für die Nachwuchsabteilungen der TSG Wattenscheid 09, Bayer Leverkusen und des FC Schalke 04, bevor er fester Bestandteil der zweiten Mannschaft der Knappen in der Regionalliga wurde. Im November 2022 kam er zu seinem ersten Bundesligaeinsatz, ausgerechnet im Spiel gegen den FC Bayern München. Zu einem Aufeinandertreffen der Brüder kam es aber nicht, denn Leroy war zum Zeitpunkt der Einwechslung Sidis bereits ausgewechselt.

Beim FC Schalke 04 hatte der Stürmer aber kaum Chancen auf Einsätze, selbst nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga, bauten die Knappen nicht auf den Nachwuchsmann. Der 20-Jährige suchte eine neue Herausforderung und Eintracht Braunschweig schlug zu. Bei den „Löwen“ erhält Sané einen Vertrag bis 2025.

Leroy Sané (l.) und sein Bruder Sidi. © Imago

„Sidi ist mit seinem hohen Tempo ein idealer Umschaltspieler, der sowohl über die Außenbahnen als auch durch das Zentrum agieren kann. Er wurde auf Schalke top ausgebildet und wird trotz seines jungen Alters ein Gewinn für unsere Offensive sein. Wir sind überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden und er auch schnell Einsatzzeiten sammeln wird“, sagte Eintracht-Sportdirektor Peter Vollmann.

Kein Aufeinandertreffen zwischen Bayern-Star Sané und seinem Bruder

Der Angreifer selbst ist glücklich über seinen Wechsel nach Braunschweig: „Es fühlt sich richtig gut an, ein Löwe zu sein. Nach so langer Zeit beim FC Schalke ist das genau der passende Schritt für mich. Ich freue mich sehr auf die Zeit, auf das Team, die Fans und möchte zeigen, was ich kann. Ich möchte der Eintracht weiterhelfen und werde alles dafür geben, dass wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen.“

Mit seinem Wechsel innerhalb der 2. Bundesliga, ist ein Aufeinandertreffen der beiden Brüder in der kommenden Saison nicht möglich. Es wäre aber sicherlich für beide ein Traum, in ihrer Karriere einmal gemeinsam auf dem Rasen zu stehen. (smr)