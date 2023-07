Sorgen um Romário: Brasilien-Legende im Krankenhaus

Von: Alexander Kaindl

Romário zählt – wie sein einstiger Sturmpartner Ronaldo (r.) – zu Brasiliens großen Fußball-Idolen. © Kolvenbach / Pro Shots / Imago

Er gilt als einer der besten brasilianischen Fußballer aller Zeiten. Jetzt sorgen sich Fans auf der ganzen Welt um die Gesundheit von Romário de Souza Faria.

Rio de Janeiro – Er ist das Vorbild einer ganzen Generation, war in seiner brasilianischen Heimat schon zu seiner aktiven Zeit eine Legende: Romário de Souza Faria – kurz: Romário. Jetzt sorgt sich die Fußballwelt um den Dribbelkünstler, der 1994 mit der Seleção Weltmeister wurde.

Romário de Souza Faria Geboren: 29. Januar 1966 (Alter 57 Jahre), Rio de Janeiro, Brasilien Stationen als Spieler (u. a.): PSV Eindhoven, FC Barcelona, FC Valencia, Vasco da Gama Größte Erfolge (u. a.): Weltmeister (1994), Weltfußballer (1994)

Sorgen um Romario: Brasilien-Legende im Krankenhaus

Was war passiert? Romários Pressebüro teilte am Freitag mit, dass der einstige Ausnahmespieler am Donnerstagabend ins Krankenhaus Barra d‘Or in Rio de Janeiro eingeliefert wurde. Zuvor hatte der 57-Jährige über eine Magenverstimmung und Schmerzen geklagt.

In der Klinik wurde schließlich eine Darminfektion diagnostiziert. Die gute Nachricht: Romários Zustand soll stabil sein, allerdings war eine vorzeitige Entlassung kein Thema. Es ist nicht das erste Mal, dass der Goalgetter von einst Probleme mit seiner Gesundheit hat: Vor zwei Jahren wurde Romário bei einer Notoperation die Gallenblase entfernt.

Weltmeister, Weltfußballer, Tormaschine: Romário ist eines von Brasiliens großen Idolen

Romário zählt zu den besten brasilianischen Fußballern aller Zeiten. Über allen thront natürlich der im Dezember 2022 verstorbene Pelé, dahinter reiht sich der nur 1,67 Meter große Offensiv-Wirbelwind aber ohne Probleme zwischen Größen wie Ronaldo, Zico oder Garrincha ein.

Romário spielte fast 30 Jahre lang Profifußball in Brasilien, den Niederlanden, Spanien, Katar, den Vereinigten Staaten und Australien. Er wurde in den unterschiedlichsten Wettbewerben 13 Mal Torschützenkönig – zum letzten Mal mit 39 Jahren in der brasilianischen Heimat. Die meisten Spiele absolvierte Romário für die PSV Eindhoven, mit den Niederländern holte er drei Meistertitel und drei Pokalsiege.

Romário erst als Fußballer, dann als Politiker aktiv

2010 beendete er seine Karriere endgültig, unmittelbar nach dem Fußball schlug Romário eine politische Laufbahn ein. Seit 2015 vertritt er den Bundesstaat Rio de Janeiro als einer von drei Senatoren im Bundessenat Brasiliens. Seit 2021 ist er Mitglied der liberalen Partei und Vizepräsident des Senats. (akl)