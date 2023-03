Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen: Bundesliga heute live im TV und Stream

Borussia Mönchengladbach muss am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen ran. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Mönchengladbach - Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga steht ein Mittelfeldduell an. Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Werder Bremen und hat die letzte Chance, noch einmal in den Kampf um die internationalen Plätze einzugreifen. Sollte nämlich der Sieger im DFB-Pokal unter den ersten sechs der Bundesliga landen, würde der Tabellensiebte die Qualifikation zur Conference League spielen. Platz sieben ist für Mönchengladbach nur sechs Punkte entfernt, wie auch für die punktgleichen Bremer.

Die Gastgeber können wohl wieder auf ihren Stammtorhüter zurückgreifen. „Jonas Omlin ist unsere Nummer eins und wenn er die Einheit heute gut verkraftet und morgen das Abschlusstraining absolvieren kann, wird er am Freitagabend gegen Bremen beginnen - und danach sieht es aus“, sagte Trainer Daniel Farke auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen: Wer holt sich den Sieg?

Die Borussia geht selbstbewusst in die Partie und will die drei Punkte am Niederrhein behalten. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln und schauen für was es am Ende reicht. Eines steht fest: Wir werden um jeden Punkt und jeden Tabellenplatz kämpfen. Wir sind heiß drauf gegen Bremen die drei Punkte einzufahren. Jeder Punkt ist für uns wichtig“, so Farke weiter.

Gegner Bremen bekam vom Borussia-Coach ein Lob ausgesprochen: „Bremen ist eine Mannschaft, die gerade mit den Ansprüchen als Aufsteiger eine sehr gute Saison spielt. Sie agieren aus einer stabilen Grundordnung, arbeiten viel mit gegenläufigen Bewegungen und sind mit ihrem Sturmduo brandgefährlich im Strafraum.“

Bremen-Trainer Ole Werner spart ebenfalls nicht mit Komplementen an den Kontrahenten: „Gladbach ist eine Mannschaft, die sehr hohe individuelle Qualität mitbringt und viel Erfahrung hat. Sie sind ein Team, das sich durch ihre spielerische Linie auszeichnet und speziell zu Hause zuletzt viele Punkte geholt hat.“ Trotzdem will er mit seiner Mannschaft die Zähler klauen: „Bei allem was der Gegner kann und bei allen Schwierigkeiten wollen wir mutig auftreten. Das will ich immer von der Mannschaft sehen und das ist uns auch überwiegend gelungen.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen steigt am Freitag, 17. März 2023, um 20.30 Uhr in Mönchengladbach. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 17. März 2023, um 20 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

