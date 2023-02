Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Schalke 04. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Mönchengladbach - Der 19. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und Borussia Mönchengladbach hat den FC Schalke 04 zu Gast. Es ist ein wichtiges Spiel für beide Klubs, denn Gladbach will weiter Punkte holen, um näher an die internationalen Plätze zu kommen und der FC Schalke 04 benötigt jede Zähler für den Klassenerhalt. Die Gastgeber sind großer Favorit gegen das Schlusslicht der Tabelle, in der Vorwoche zeigte Schalke aber, dass man in der Rückrunde noch mit ihnen rechnen muss.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04: Gastgeber in der Favoritenrolle

„Wir sind hochmotiviert, endlich mal zwei Siege in Serie hinzulegen. Wir wollen die gute Auswärtsleistung bestätigen und nachlegen. Aber wir wissen auch, dass das darauf folgende Spiel dann immer das schwerste ist“, sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke auf der Pressekonferenz vor der Partie. Fraglich für das Schalke-Spiel ist Lars Stindl. „Er hat Rückenprobleme und konnte zwei Tage nicht trainieren. Es wird ein enges Rennen, aber wir haben die Hoffnung, dass er uns am Samstag zur Verfügung steht. Unsere Physios arbeiten rund um die Uhr, um Lars bis dahin fit zu kriegen“, so Farke.

Schalke-Trainer Thomas Reis äußerte sich auf der Pressekonferenz zum Kader und der Startelf gegen Borussia Mönchengladbach: „Der Kader wird sich etwas verändern. Marcin Kaminski ist krank und kann nicht voll trainieren. Es kommen Spieler zurück und ich kann mir mittlerweile mehr Gedanken machen. an hat schon seine A-Elf im Kopf. Wir haben vorhin noch einmal 11 vs 11 trainiert, ich habe weitere Eindrücke gesammelt. Ich tue mich aber schwer damit, jetzt schon die hundertprozentige Aufstellung festzulegen.“

Das Bundesligaspiel des 19. Spieltags zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 findet am Samstag, 4. Februar 2023, in Mönchengladbach statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel des 19. Spieltags zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Samstag, 4. Februar 2023, um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)