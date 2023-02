Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Mutsu Kawamori

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Bayern München: So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Mönchengladbach - In der Fußball-Bundesliga steht der 21. Spieltag an und Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern München. Die Gastgeber holten zuletzt aus den beiden Partien gegen die Kellerkinder FC Schalke 04 und Hertha BSC nur einen einzigen Punkt und haben den Kontakt zu den internationalen Plätzen abreißen lassen. Mit dem deutschen Rekordmeister kommt nun der Tabellenführer in den Borussia-Park.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München: Wer holt sich den Sieg?

Unruhe herrscht in Mönchengladbach auch wegen zahlreicher auslaufender Verträge. „Mein Job ist es, mit Realitäten umzugehen. Dass eine Situation, in der elf Verträge auslaufen, für eine gewisse Unruhe sorgt, ist normal. Wir wollen diesen Verein so aufbauen, dass er wieder für andere Ziele in Frage kommt als nur eine stabile Saison zu spielen“, sagte Trainer Daniel Farke auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Bayern München.

Unklar ist, ob Marcus Thuram gegen den FC Bayern auslaufen kann. „Wir müssen Marcus Thuram den Rücken stärken in einer solchen Phase. Er arbeitet hart. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt schnell wieder im Mannschaftstraining haben. Ich bin überzeugt, dass er dann eine gute Rückrunde spielen wird“, so Farke, der den zuletzt schwächelnden Manu Kone lobt: „Er ist 20 Jahre alt. Er spielt natürlich noch mit Fehlern und war in Berlin an Gegentoren beteiligt. Trotzdem ist er Gold wert für uns. Ich bin total zufrieden mit seiner Saison, auch wenn ich mit seiner Leistung gegen Hertha nicht zufrieden war.“

Das Spiel des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München findet am Samstag, 18. Februar 2023, in Mönchengladbach statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Mönchengladbach startet am Samstag, 18. Februar 2023, um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

