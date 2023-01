Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Borussia Mönchengladbach trifft auf Bayer Leverkusen. © IMAGO/Ralf Treese

In der Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach auf Bayer Leverkusen: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Mönchengladbach - Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Die Gastgeber müssen den Abgang des langjährigen Stammkeepers Yann Sommer verkraften, den es zum FC Bayern München zog. Neu im Tor der „Fohlen-Elf“ ist Jonas Omlin, der die Nachfolge Sommers antreten soll.

„Yann Sommer ist auf uns zugekommen mit dem Wunsch, die Herausforderung beim FC Bayern anzunehmen. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht und haben Yann und den Bayern mitgeteilt, unter welchen Bedingungen ein Wechsel möglich wäre. So ist es dann gekommen“, sagte Roland Virkus, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach zum Wechsel. Verzichten muss Gladbach womöglich auf Stürmer Marcus Thuram. „Hinter ihm steht aktuell ein Fragezeichen – er konnte die gesamte Woche nicht mit uns trainieren. Es wird davon abhängen, ob er schmerzfrei ist und das wird sich morgen zeigen“, so Trainer Daniel Farke.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen: Wer setzt sich durch?

Farke erwartet ein schweres Spiel gegen Bayer Leverkusen: „Xabi Alonso war ein Ballbesitzspieler, hat eine Weltkarriere hinter sich. In Leverkusen hat er nun eine Mannschaft, in der es viele technisch gute Spieler mit viel Tempo gibt. Wir gehen voller Respekt in das Spiel und freuen uns. Leverkusen verfügt über herausragende individuelle Qualität. Wir müssen taktisch sehr, sehr clever spielen, damit Leverkusen nicht dazu kommt, die Räume zu nutzen. Aktuell stehen wir in der Tabelle vor ihnen und wollen den Abstand vergrößern.“

„Wir haben uns gut vorbereitet und sind nach dieser langen Pause bereit. Die Mannschaft braucht jetzt die Aktion und die Pflichtspiele. Es liegt direkt eine intensive Woche vor uns und Gladbach ist der erste wichtige Schritt“, sagte Xabi Alonso, Trainer von Bayer Leverkusen vor der Partie. Der Coach freut sich auf die Rückkehr von Florian Wirtz, der nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder in einem Pflichstpiel im Kader steht: „Flo Wirtz hat unser Spiel zwischen den Linien verbessert, wir haben mehr Möglichkeiten. Trotzdem müssen wir als Mannschaft guten Fußball spielen, um erfolgreich zu sein. Wir brauchen alle Spieler, nicht nur Florian.“

Das Bundesliga-Match zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen steigt am Sonntag, 22. Januar 2023, um 17.30 Uhr im Mönchengladbacher Borussia-Park. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 22. Januar 2023, um 17:00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)