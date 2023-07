Borussia Mönchengladbach: Die Verzwergung vom Niederrhein

Von: Thomas Kilchenstein

Soll es richten, wird nicht leicht: Trainer Gerardo Seoane. © Imago

Der Bundesliga-Check, Teil 5: Borussia Mönchengladbach Die einstigen Fohlen spielen längst nicht mehr auf Augenhöhe mit dem Gros der Liga.

Als Adi Hütter 2021 unter unschönen Umständen für stattliches Geld bei Borussia Mönchengladbach anheuerte, war der Klub vom Niederrhein etwa der Frankfurter Eintracht, Hütters altem Klub, mindestens einen Schritt voraus. Ein Wechsel zu den früheren Fohlen war seinerzeit eine berufliche Verbesserung. Das hat sich binnen zwei Jahren komplett geändert, Gladbach ist längst nicht mehr auf Augenhöhe, nicht mit den Hessen, nicht mit mehr als der Hälfte der Bundesligisten: Die Borussia ist durchgereicht worden, ist bestenfalls graues Mittelmaß mit der Option, noch tiefer abzurutschen. Sie haben im Borussen-Park vieles an Boden verloren. Zu viel?

Wie stark ist der Kader? Noch einmal schwächer als in dieser, ohnehin wackligen, unbefriedigenden vergangenen Saison. Vier Leistungsträger, darunter absolute Führungskräfte wie Lars Stindl und Jonas Hofmann sowie Marcus Thuram, Ramy Bensebaini, haben den Klub verlassen. Nur für Hofmann, mit zwölf Treffern und zehn Vorlagen Gladbachs bester und torgefährlichster Spieler, konnte man zehn Millionen Euro an Ablöse generieren, bei den anderen liefen die Verträge aus. Verteidiger Nico Elvedi, der Schweizer Nationalspieler, soll für neun Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers „verramscht“ werden, wie „Bild“ messerscharf prophezeit. Vor zwei Jahren wurde bereits ein personeller Umbruch verpasst, wechselten Führungsspieler, etwa Matthias Ginter (ablösefrei nach Freiburg). Immerhin haben sich die Borussen Ersatz besorgt, Tomas Cvancara kommt von Sparta Prag, Frank Honorat von Stade Brest, Robin Hack aus Bielefeld, Fabian Rieder, Schweizer Nationalspieler, soll von Young Boys Bern losgeeist werden. Aber können sie die Lücken schließen? Zweifel sind erlaubt. Immerhin haben, Stand jetzt, Stürmer Alassane Plea und Verteidiger Ko Itakura angedeutet, im Sommer nicht zu wechseln. Da freut man sich beim VfL.

Worauf steht der Trainer? Gerardo Seoane, der Neue, kann mit jungen Leuten, er entwickelt gern Talente. Dazu will er nach vorne spielen, er liebt die Offensive, ist am Niederrhein aber auch bereits der vierte Trainer (Marco Rose, Hütter, Daniel Farke) in den letzten drei Jahren mit eigener Philosophie. Die bisherigen Transferaktivitäten lassen darauf schließen, dass Entwicklung stärker im Vordergrund steht als in den beiden vergangenen Spielzeiten.

Wo hapert es noch? Der Kader ist noch nicht richtig austariert. Und um Sicherheitsapostel Julian Weigl eine Mannschaft aufzubauen, wirkt gewagt. Manu Koné, der hochveranlagte Defensivspieler, könnte noch verkauft werden, 30 Millionen Euro stehen im Raum. Ohnehin ist der Franzose aktuell außer Gefecht, er hat sich bei der U21-EM schwer an der Kniescheibe verletzt. Und jetzt fällt auch noch der Fußballerklärer Christoph Kramer mit einem Innenbandanriss für einige Wochen aus. Wichtig wäre, wenn Seoane den sehr begabten Florian Neuhaus wieder ins Laufen bekäme, er soll Gladbachs „Ankerspieler“ werden, was immer das sein mag. Ob Nils Schmadtke als neuer Sportdirektor die Vakanz füllen kann, , ist offen. Roland Virkus jedenfalls, der Max Eberls Geschäfte übernommen hat, hat die Latte gerissen und sich deshalb Verstärkung geholt.

Zu- und Abgänge Zugänge: Tomas Cvancara (Sparta Prag), Franck Honorat (Stade Brest), Robin Hack (Arminia Bielefeld), Maximilian Brüll (eigene U23), Ibrahim Digberekou (eigene Jugend), Jonas Kersken (SV Meppen, Leihe beendet), Moritz Nicolas (Roda Kerkrade, Leihe beendet), Grant-Leon Ranos (FC Bayern München II), Rocco Reitz (VV St. Truiden, Leihe beendet), Julian Weigl (Benfica Lissabon, nach Leihe fest verpflichtet), Lukas Ullrich (Hertha BSC) Abgänge: Conor Noß (Blau-Weiß Linz), Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen), Marcus Thuram (Inter Mailand), Jonas Kersken (DSC Arminia Bielefeld, Leihe), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Jordan Beyer (FC Barnsley, nach Leihe fest verpflichtet), Lars Stindl (Karlsruher SC)

Wer sticht heraus? Der neue Trainer Gerardo Seoane. Immerhin kann der sechs oder sieben Sprachen fließend sprechenden Fußballlehrer aus der Schweiz wahrscheinlich das Kommunikationsproblem lösen, das unter Vorgänger Daniel Farke deutlich zu Tage getreten war. Andererseits ist Seoane vor einem Jahr mit einer deutlich talentierteren Mannschaft wie Bayer Leverkusen grandios gescheitert.

Was ist drin? Wenn es gut läuft für die einstigen Fohlen, halten sie sich von den Abstiegsplätzen fern. Dazu ist aber mehr Stabilität und Widerstandskraft erforderlich als letzte Saison. Und ob auch in diesem Spieljahr ein Heimsieg gegen stark aufgerüstete Bayern gelingt, ist allemal fraglich. Auf die leichte Schulter sollte Borussia Mönchengladbach, das sich selbst verzwergt hat, diese Saison nicht nehmen. Vor einem Negativstrudel sind gerade Traditionsklubs selten gefeit.

