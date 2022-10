Borussia Dortmund bei Union Berlin: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Sollte Borussia Dortmund gegen Union Berlin gewinnen können, würden sie in der Bundesliga am aktuellen Tabellenführer vorbeiziehen. © Uwe Kraft/imago

Für Borussia Dortmund geht es gegen Union Berlin in der Bundesliga weiter. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Berlin - Für Borussia Dortmund geht es nach dem 1:1 gegen den FC Sevilla in der Champions League direkt in der Bundesliga weiter – und dieses Duell verspricht eine Menge Spannung. Denn als Gegner wartet kein Geringerer als der aktuelle Tabellenführer Union Berlin. Mit einem Sieg könnte der BVB an den Köpenickern vorbeiziehen. Anpfiff ist am Sonntag (16. Oktober) um 17.30 Uhr.

Die Überraschungsmannschaft der Stunde um Trainer Urs Fischer wird sich sicher nicht von Borussia Dortmund einschüchtern lassen, dafür läuft es aktuell zu gut in der Bundesliga. Nach neun Spielen stehen sechs Siege, zwei Unentschieden und erst eine Niederlage zu Buche. Diese erfuhren sie am 8. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt.

Borussia Dortmund bei Union Berlin: Deutlich entspannte Personallage

Bei Borussia Dortmund hat sich die Personalsituation deutlich entspannt, Edin Terzic kann fast aus den Vollen schöpfen. Gegen den FC Sevilla in der Champions League konnte der Trainer wieder auf Stammkeeper Gregor Kobel zurückgreifen, er hatte mehrere Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses gefehlt. Marco Reus kämpft seit mehreren Wochen mit den Folgen eines Außenbandrisses, hinzu kam jetzt auch noch ein Infekt. Auch am Sonntag ist ein Einsatz des Nationalspielers fraglich.

Anpfiff der Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund ist am Sonntag, dem 16. Oktober, um 17.30 Uhr in der Alten Försterei in Berlin. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

Borussia Dortmund bei Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund wird leider nicht live im Free-TV gezeigt.

wird Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund bei Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream bei DAZN

Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN überträgt die Partie zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund am Sonntag, 16. Oktober 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund am Sonntag, 16. Oktober 2022, . Um 16.45 Uhr beginnen die Vorberichte, Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr.

ist um 17.30 Uhr. Alex Schlüter übernimmt die Moderation, als Kommentator fungiert Marco Hagemann.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie ein Abonnement.

Noch länger verzichten muss Borussia Dortmund auf Sebastien Haller. Bei dem Stürmer wurde im Sommer Hodenkrebs festgestellt. (msb)