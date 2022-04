Borussia Dortmund vor Transfer-Coup - Star des VfL Wolfsburg nächster BVB-Neuzugang?

Xaver Schlager (r.) steht im Fokus von Borussia Dortmund. © IMAGO/Darius Simka

Borussia Dortmund buhlt um einen Star des VfL Wolfsburg und will ihn für die kommende Saison als Neuzugang verpflichten.

Dortmund - Der BVB spielt eine starke Saison in der Fußball-Bundesliga, für die deutsche Meisterschaft wird es aber sehr wahrscheinlich erneut nicht reichen. Beim Duell mit dem FC Bayern München am kommenden Spieltag, kann der deutsche Rekordmeister den zehnten Meistertitel in Serie perfekt machen. Selbst bei einem Sieg von Borussia Dortmund wäre die Entscheidung pro FCB wohl nur um eine Woche aufgeschoben. Für die Schwarz-Gelben bleibt die Vizemeisterschaft und die souveräne Qualifikation für die Champions League.

Jubel über das Erreichen der Königsklasse kommt bei Borussia Dortmund aber keiner auf, denn dafür lief zu viel schief in der Saison 2021/22. Im DFB-Pokal schied man bei Zweitligist FC St. Pauli aus und in der Champions League war bereits in der Gruppenphase Endstation. In einer Gruppe mit Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul reichte es nur zu Rang drei, womit zumindest die Qualifikation für die Europa League gesichert wurde. Doch dort schied der BVB als klarer Favorit in der Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers sang- und klanglos aus.

Borussia Dortmund: Umbruch im Sommer?

Bei Borussia Dortmund steht offenbar ein kleiner Umbruch im Sommer bevor. Erling Haaland ist nicht zu halten und wird den Verein verlassen. Keine Zukunft mehr im Klub haben Nico Schulz, Marin Pongracic, Felix Passlack, Emre Can, Axel Witsel und Reinier. Dafür sollen mehrere Neuzugänge den Kader von Trainer Marco Rose verstärken. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen seit längerer Zeit und der BVB hat einen spannenden Profi an der Angel.

Wie das Kicker-Sportmagazin berichtet, hat Borussia Dortmund großes Interesse an Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg und würde den zentralen Mittelfeldspieler gerne im Sommer verpflichten. Marco Rose und Schlager kennen sich aus gemeinsamen Tagen bei RB Salzburg, wo der 24-Jährige den Durchbruch schaffte, bevor es ihn 2019 für zwölf Millionen Euro in die Autostadt zog.

Borussia Dortmund hat Xaver Schlager im Visier

Xaver Schlager hatte großen Anteil am Erfolg des VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison, als die Qualifikation für die Champions League geschafft wurde. Der Österreicher erlitt zu Beginn der laufenden Spielzeit einen Kreuzbandriss, fiel mehrere Monate aus und musste sich erst wieder zurück ins Team kämpfen. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft nur noch bis zum 30. Juni 2023 und Gespräche über eine mögliche Verlängerung gab es bislang offenbar nicht. Sollte der VfL Wolfsburg den Mittelfeldspieler nicht von einer Vertragsverlängerung überzeugen können und sich gegen einen Verkauf im Sommer entscheiden, droht ein ablösefreier Abgang ein Jahr später.

Es liegt an Xaver Schlager, wo er seine Zukunft sieht. Will er weiterhin das Trikot des VfL Wolfsburg tragen und sein Arbeitspapier dort ausdehnen oder sucht er eine neue Herausforderung und will mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen? Es bleibt spannend in den nächsten Wochen.

Unterdessen ist Borussia Dortmund auf der Suche nach Verstärkungen auch anderweitig fündig geworden.