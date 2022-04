Borussia Dortmund plant überraschenden Transfer-Coup: PSG-Star plötzlich vor Unterschrift beim BVB?

Von: Sascha Mehr

Julian Draxler (l.) ist im Fokus von Borussia Dortmund. © Christian Schroedter/Imago Images

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar beim französischen Top-Klub PSG fündig geworden.

Dortmund – Borussia Dortmund plant nach der verpassten Meisterschaft in der aktuellen Saison einen neuen Angriff in der nächsten Spielzeit. Dafür soll der Kader verstärkt werden. Die Verantwortlichen des BVB arbeiten bereits seit längerer Zeit am Personal für die Saison 2022/23 und scheinen so langsam in die finale Phase zu kommen, was Neuzugänge anbelangt. Das ist auch nötig, denn mehrere Leistungsträger werden den Verein wohl verlassen.

Erling Haaland ist für Borussia Dortmund nicht zu halten. Der Norweger wird seit mehreren Monaten mit zahlreichen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht und kann sich seinen neuen Verein quasi aussuchen. Die besten Karten für eine Verpflichtung scheint Manchester City zu haben. Trainer Pep Guardiola will den Angreifer unbedingt holen. Neben Haaland wird unter anderem auch der langjährige Stammspieler Axel Witsel dem BVB den Rücken kehren.

Borussia Dortmund: Julian Draxler eine Option für den BVB?

Auf der Suche nach Verstärkungen scheint Borussia Dortmund in Frankreich beim Spitzenklub Paris Saint-Germain fündig geworden zu sein. Wie die französische Tageszeitung L’Equipe berichtet, soll der BVB Interesse an Julian Draxler zeigen, der bei PSG keinen Stammplatz hat. Der DFB-Profi benötigt dringend Spielpraxis, um bessere Chancen bei Bundestrainer Hansi Flick zu haben. Nur wenn er in den nächsten Monaten starke Leistungen zeigt, hat Draxler die Möglichkeit, für die WM 2022 in Katar nominiert zu werden.

Um auf Einsätze zu kommen, will Julian Draxler PSG verlassen und Bundestrainer Flick bei einem neuen Verein von seinen Qualitäten überzeugen. Der 28-Jährige ist ein klassischer Linksaußen, der aber auch in der Zentrale agieren kann. Paris plant wohl nicht mehr mit dem Offensivspieler und würde ihm trotz Vertrag bis 2024 keine Steine in den Weg legen. Fraglich ist, wie hoch die Ablöse für Draxler wäre, der aktuell einen Marktwert in Höhe von 20 Millionen Euro hat.

Borussia Dortmund: Schalke-Vergangenheit ein Problem bei Draxler-Transfer?

Problematisch bei einem Transfer von Julian Draxler könnte dessen Vergangenheit sein, denn er spielte in der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 und wurde dort auch zum Bundesligaspieler. Es ist unklar, ob die Fans von Borussia Dortmund es gut finden würden, wenn der BVB einen ehemaligen Schalker verpflichtet, der in Gelsenkirchen ein Aushängeschild des Klubs war.

Borussia Dortmund ist derweil nicht der einzige Verein aus der deutschen Bundesliga, der Interesse an Julian Draxler hat. Wie die französische Tageszeitung L’Equipe weiter berichtet, sollen Hertha BSC und Bayer Leverkusen ebenfalls um den 28-Jährigen buhlen. Der BVB, der sich erneut für die Champions League qualifizieren wird, hat aber sportlich die besten Karten – neben Bayer Leverkusen. Kellerkind Hertha BSC dürfte allenfalls Außenseiterchancen haben bei einem Transfer von Draxler.

Unterdessen muss sich Borussia Dortmund nach einem Nachfolger für Erling Haaland umschauen und scheint in Frankreich fündig geworden zu sein. Der BVB ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen offenbar zudem bei einem Bundesliga-Konkurrenten fündig geworden. (smr)