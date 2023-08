Borussia Dortmund siegt mit mehr Glück als Verstand

Von: Benedikt Ophaus

Teilen

Am Ende den ball irgendwie reingewürgt: Donyell Malen jubelt über das 1:0. © dpa

Der BVB muss sich nach dem 1:0 gegen den besseren 1. FC Köln noch enorm steigern, will er in der Bundesligaspitze eine Rolle spielen.

Mit ganz viel Dusel und einem starken Gregor Kobel zwischen den Pfosten überstand Borussia Dortmund am Samstagabend auch die sechsminütige Nachspielzeit gegen den 1. FC Köln irgendwie ohne Gegentor. Dass der BVB kurz zuvor sogar ein eigenes Tor geschossen und so durch das 1:0 (0:0) die ersten drei Punkte gesichert hatte, war aufgrund des Spielverlaufs und der Art und Weise überaus schmeichelhaft. Schließlich hatte Donyell Malen den Ball gar nicht richtig getroffen und ihn mit Hilfe des Standbeins ins Tor befördert. „Wir sind unzufrieden, die Jungs sind unzufrieden“, sagte Trainer Edin Terzic. Baustellen gibt es überraschend viele beim BVB.

Sebastien Haller wirkte müde, wurde nach 59 Minuten und ganzen 16 Ballkontakten erlöst. Marcel Sabitzer versuchte sich in der Rolle des Bellingham-Nachfolgers als Antreiber, kam aber häufig einen Schritt zu spät. Einen besonders platten Eindruck machte Emre Can. Der neue Kapitän hatte kurz vor dem Saisonauftakt noch gesagt, er „platze vor Energie“. Nach dem enttäuschenden Auftritt klang das ganz anders: „Wir waren träge, wir hatten keine Energie auf dem Platz..“

Klares Anzeichen für fehlende körperliche Frische: In der Schlussphase funktionierte das Rückzugsverhalten der Dortmunder überhaupt nicht mehr, die Kölner liefen bei Kontern ungehindert auf die BVB-Abwehrkette zu. Mats Hummels, einziger überzeugender Feldspieler, platzte der Kragen. Lag es an der unangenehmen Hitze im Stadion, mit der aber auch die stark aufspielenden Kölner zu tun hatten? Laut Julian Brandt sei die Mannschaft noch „in einer Art Vorbereitung“ und werde „da sein“, wenn es in die englischen Wochen geht.

„Wir hatten viel Ballbesitz, aber in torungefährlichen Zonen. Eigentlich wollten wir das Spiel immer wieder beschleunigen und schnell kombinieren“, sagte Terzic. „Dass wir noch nicht bei einhundert Prozent sind, hat jeder gesehen. Wir müssen hart arbeiten in den kommenden Wochen, um den Rhythmus zu finden, an Abläufen und an Stabilität arbeiten“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Terzic hat aktuell kaum Ausfälle zu beklagen. Felix Nmecha und Karim Adeyemi waren noch angeschlagen, kamen deshalb von der Bank. Und doch wurde klar: Der Dortmunder Kader benötigt noch Verstärkungen. Fällt Haller aus oder ist er wie am Samstag abgemeldet, ist Youssoufa Moukoko (noch) kein gleichwertiger Ersatz. Auf den Außenverteidiger-Positionen könnten Bensebaini, Marius Wolf und Julian Ryerson noch einen Konkurrenten auf Augenhöhe vertragen. „Wenn es noch eine Möglichkeit gibt, die Sinn ergibt für uns, dann schlagen wir auch noch zu“, sagte Kehl. Feinarbeit, das wurde am Samstagabend in Dortmund klar, kommt in den kommenden Wochen noch auf einige Borussen zu.