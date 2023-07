Borussia Dortmund: Ohne Nutella, ohne Titel

Mit allen Mitteln: Ex-Kapitän Marco Reus bei einem Testspiel. © dpa

Der Bundesliga-Check, Teil 4: Borussia Dortmund Der BVB trägt weiterhin schwer an den Ereignissen der vergangenen Saison

Borussia Dortmund knapp vier Wochen vor Saisonstart halbwegs seriös einzuschätzen, ist verflixt schwer. Dabei geht es nicht vorrangig um die Qualität des Kaders, der genügt gehobenen Ansprüchen. Entscheidender Faktor wird sein: Wie hat die Mannschaft verkraftet, eine sicher geglaubte Deutsche Meisterschaft derart versenkt zu haben? Grandioser und dümmer („Borsigplatz gesperrt wegen Meisterfeier“, lasen die Mainzer Spieler bei der Anreise zum Stadion) ist in der Geschichte der Liga keiner gescheitert, nicht Eintracht Frankfurt (1992) in Rostock, nicht Bayer Leverkusen in Unterhaching (2000), und auch die Schalker Meisterschaft der Herzen (2001) kommt nicht an dieses kollektive Versagen am letzten Spieltag heran. Solch ein Scheitern schüttelt man nicht einfach aus den Kleidern, da wird etwas hängen bleiben. Wie sehr dieser mentale Rucksack die BVB-Profis belastet, wird den Ausschlag geben.

Wie stark ist der Kader? Momentan definitiv schwächer als im vergangene Jahr. Die Abgänge von Jude Bellingham (für mehr als 100 Millionen Euro zu Real Madrid) und Raphael Guerreiro (ablösefrei zu den Bayern) wiegen enorm schwer. Bellingham war Dreh- und Angelpunkt im BVB-Getriebe, ob der umstrittene Felix Nmecha diese Rolle ausfüllen kann, muss bezweifelt werden. Auch Ramy Bensebaini (von Gladbach) ist keiner, der entscheidenden Schub bringt. Man brauche gute Transfers, keine schnellen, wiegelt Trainer Edin Terzic ab. Der Königstransfer von Edson Alvarez von Ajax ist geplatzt, Gerüchte, wonach Leon Goretzka (Bayern) oder Leonardo Paredes (Paris St. Germain) kommen könnten, sind bislang Gerüchte. An der Ablöse dürfte es sicherlich nicht scheitern, der BVB hat Geld. Das Problem ist: Die drei Klub-Alphatiere Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Terzic sind sich uneinig über die Transferpolitik, sie blockieren sich gegenseitig. Dazu muss der Kader, aktuell 31 Profis stark, deutlich verschlankt werden, die Großverdiener Schulz, Meunier, Hazard dürfen, sollen gehen, nach Möglichkeit noch vor dem Trainingslager in den USA (ab 24. Juli).

Worauf steht der Trainer? Edin Terzic will künftig auf Physis wert legen. Taktisch wird er nicht viel ändern, dominant wird der BVB auch in dieser Saison auftreten wollen, nach vorne seine Stärken ausspielen und defensiv konzentrierter zu Werke gehen, zumal Mats Hummels mittlerweile mit Haarreif einen besseren Durchblick hat.

Wo hapert es noch? Bei den Borussen war zuletzt immer die Mentalität das Problem. Zwar rollen sie am (wieder frei zugänglichen) Borsigplatz längst die Augen, wenn über Charakter, Einstellung und ähnlich weiche Faktoren – von außen – diskutiert wurde. Aber genau das ist die Krux: Dortmund hat zu wenig Führungspersönlichkeiten auf dem Platz, ihnen mangelt es an Leuten, die voran gehen in schweren Phasen. Und es mangelt ganz gewaltig an Nervenstärke – und nicht nur in letzten Saisonspielen. Zu leicht ließ sich in der Vergangenheit das Team die Butter vom Brot nehmen, wenn es Widerstände gab, zu schnell gingen die Köpfe nach unten. Ein Julian Brandt etwa wird, trotz Talents im Übermaß, nie einer sein, der sein Team mitreißt. Der BVB ist zu wankelmütig, zu anfällig, zu labil. Deswegen klappte es zuletzt nie mit der Meisterschaft.

Zu- und Abgänge Zugänge: Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Thorgan Hazard (PSV Eindhoven, Leihe beendet) Abgänge: Tom Rothe (Holstein Kiel, Leihe), Raphael Guerreiro (FC Bayern München), Mahmoud Dahoud (Brighton & Hove Albion), Jude Bellingham (Real Madrid), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt, nach Leihe fest verpflichtet), Anthony Modeste, Luca Unbehaun (beideVertragsende), Felix Passlack (VfL Bochum)

Wer sticht heraus? Niclas Süle natürlich. Obwohl man den Verteidiger beim Trainingsauftakt kaum erkannte, „was hat der denn gemacht“, fragten sich selbst die Kollegen verdutzt. Schlank und rank kam er zum Arbeitsbeginn, deutlich fitter als zuletzt, richtig austrainiert – und das Training hat ja noch gar nicht richtig begonnen. Der Hüne hat den Flickschen Rüffel offenbar verstanden und die Nutella-Dose zugelassen.

Was ist drin? Natürlich werden die Schwarz-Gelben wieder oben mitspielen, immer mal wieder. Dafür ist der Kader zu gut besetzt, mit Leipzig und Leverkusen werden sie sich hinter den Bayern arrangieren. Den Titel brauchen sie in dieser Saison als Ziel gar nicht erst auszugeben. Diese historische Chance haben sie im letzten Mai vergeigt, diese Chance kommt so schnell nicht wieder.

