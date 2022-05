Borussia Dortmund entlässt Marco Rose – Edin Terzic soll übernehmen

Von: Tobias Utz

Marco Rose im Sky-Interview. (Archivfoto) © Bernd Thissen/dpa

Der BVB und Marco Rose gehen getrennte Wege. Auch der Nachfolger steht wohl schon fest.

+++ 13.30 Uhr: Nach der Entlassung von Marco Rose (s. Erstmeldung) hat Borussia Dortmund offenbar auch schon einen Nachfolger für die Position des Cheftrainers parat. Nach Informationen des TV-Senders Sky wird Edin Terzic neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten. Die Verkündung der Personalie Terzic soll nach Sky-Infos an diesem Wochenende erfolgen.

Borussia Dortmund trennt sich von Marco Rose

Erstmeldung vom Freitag, 20. Mai, 12.30 Uhr: Dortmund – Borussia Dortmund hat Marco Rose als Trainer am Freitag (20. Mai) entlassen. Das teilte der BVB auf Twitter mit. „Dies ist das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse am Donnerstag, an der neben Rose auch Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und Matthias Sammer teilgenommen haben“, heißt es in einem ersten Statement von Borussia Dortmund.

„Dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt groß. Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben“, erklärte Hans-Joachim Watzke laut Mitteilung. „Trotz einer schwierigen Saison mit vielen Unwägbarkeiten war ich von unserem Weg überzeugt. Während unseres Gespräches ist in mir der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist. Letztlich haben wir uns deshalb gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden“, sagte Marco Rose zu seiner Entlassung.

Borussia Dortmund entlässt Trainer Marco Rose

