Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers: Europa League live im TV und Live-Stream

Rückspiel Zwischenrunde

Borussia Dortmund braucht im Rückspiel der Zwischenrunde in der Europa League bei den Glasgow Rangers ein kleines Wunder. Die Partie live im Free-TV und Live-Stream.

Glasgow – Für Borussia Dortmund war die vergangene Fußballwoche ein Wechselbad der Gefühle. Denn auf die bittere 2:4-Heimniederlage in der Zwischenrunde der Europa League gegen die Glasgow Rangers folgte eine 6:0-Demonstration gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. „Ich glaube, dass mit diesem Spiel die Enttäuschung nicht weg ist, sondern weiter nachhallt. Das merken wir ja alle“, sagte Dortmunds Trainer Marco Rose am Sonntag (20.02.2022) nach dem Spiel gegen Gladbach.

Am Donnerstag (24.02.2022) muss Borussia Dortmund im Rückspiel der Zwischenrunde in der Europa League nun noch eine Schippe drauflegen, denn es gilt, zwei Tore aufzuholen. „Heute haben wir uns unser Selbstvertrauen wieder zurückgeholt“, sagte BVB-Kapitän Marco Reus nach dem 6:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Sollte der BVB das Achtelfinale erreichen, werden sie allerdings nicht gegen Eintracht Frankfurt antreten, da im Achtelfinale noch keine deutschen Teams gegeneinander spielen können.

Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers: Gute Neuigkeiten von Erling Haaland

Zwei gute Neuigkeiten gibt es bei dieser Aufholjagd für Borussia Dortmund. Denn die Auswärtstorregel gilt sowohl in der Europa League als auch in der Champions League nicht mehr. Die zweite gute Neuigkeit für die Dortmunder ist die eventuelle Rückkehr des Top-Stürmers Erling Haaland. Der könnte nach seiner Verletzungspause gegen die Glasgow Rangers wieder mit dabei sein.

Die Europa-League-Partie zwischen Borussia Dortmund und die Glasgow Rangers steigt am Donnerstag, 24. Februar 2022, um 21 Uhr im Ibrox Stadium in Glasgow. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund zu Gast bei den Glasgow Rangers: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und den Glasgow Rangers live und in voller Länge im Free-TV.

Beginn der Übertragung ist um 20.15 Uhr, Anstoß der Partie ist dann um 21 Uhr.

Laura Papendick moderiert die Sendung. Karl-Heinz Riedle fungiert als Experte.

Als Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund im Einsatz.

Borussia Dortmund zu Gast bei den Glasgow Rangers: Europa League im Live-Stream von RTL+

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und den Glasgow Rangers am Donnerstag, 24.02.2022, live und in voller Länge im Internet bei RTL+

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Der Stream des Spiels in der Europa League kann nur über RTL+Premium empfangen werden.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

