Borussia Dortmund gegen Union Berlin: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Dortmund Union Berlin. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Dortmund - Die letzte Woche war eine zum Vergessen für Borussia Dortmund. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic verlor erst das Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München und schied nur ein paar Tage später durch eine Niederlage bei RB Leipzig aus dem DFB-Pokal aus. Der BVB hat aber nach wie vor die Chance auf die deutsche Meisterschaft und will im Heimspiel gegen Union Berlin die Kehrtwende schaffen.

„Es waren zwei schwache Auftritte von uns. Gerade Leipzig ist enttäuschend gewesen. Wir haben uns Dinge angeschaut, die wir dringend verändern müssen, um morgen anders aufzutreten. Einen Wettbewerb haben wir noch und da wollen wir eine gute Rolle spielen“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Union Berlin.

Borussia Dortmund: gegen Union Berlin: Wer holt sich den Sieg?

„Union hat eine sehr defensivstarke auf dem Feld. Es ist nicht leicht, gegen Union viele Chancen herauszuspielen. Wir müssen freie Räume sehen und sie besetzen. Mutig am Ball sein und sich gegenseitig unterstützen, darauf kommt es an“, so Terzic weiter, der zudem ein Update über die verletzten Spieler gab: „Schlotterbeck und Duranville werden nicht dabei sein. Meunier und Haller haben individuell trainiert und sind voraussichtlich im Abschlusstraining dabei. Adeyemi kommt noch zurück, nachdem er ja im Pokal gesperrt war.“

Ein besonderes Lob erhielt Torhüter Gregor Kobel von seinem Trainer: Gregor Kobel ist aktuell einer der besten Torhüter der Liga und in Europa. Er war der Grund, dass es am Mittwoch vom Ergebnis her noch lange eng war. Das hat uns nicht überrascht. Wir wissen nicht nur wie fleißig er ist, sondern auch wie gut er ist.“

In der Bundesliga kommt es zum Duell Borussia Dortmund gegen Union Berlin. © IMAGO/H. Langer, H. Langer

Urs Fischer, Trainer von Union Berlin, sieht seine Mannschaft als Außenseiter beim BVB: „Dortmund hat eine sehr stabile Mannschaft, die einen klaren Plan verfolgt. Sie kommen gut in die Halbräume und provozieren viele Fehler des Gegners. Dazu geben sie immer alles, betreiben einen hohen Aufwand und auch das Umschaltspiel ist eine ihrer Stärken. Das wird für uns eine sehr schwierige Aufgabe, bei der wir unbedingt an unser Limit gehen müssen und eine Topleistung brauchen“, wird er auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Das Spiel des 27. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin findet am Samstag, 8. April 2023, in Dortmund statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Borussia Dortmund: gegen Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 27. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem Borussia Dortmund und Union Berlin wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund: gegen Union Berlin: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Dortmund gegen Union Berlin wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Samstag, 8. April 2023 , um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

(smr)