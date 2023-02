Borussia Dortmund gegen SC Freiburg: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund trifft in der Bundesliga auf den SC Freiburg. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Borussia Dortmund gegen SC Freiburg. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Dortmund - Borussia Dortmund empfängt am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg. Es ist ein echtes Topspiel, denn der Tabellenvierte empfängt den Tabellenfünften. Beide Klubs haben 34 Punkte gesammelt und wollen mit einem Sieg weiter nach oben schielen. „Thomas Meunier steigt heute wieder ins Mannschaftstraining ein. Das wird aber zum Spiel gegen Freiburg noch nicht reichen. Salih Özcan fehlt gesperrt, alle anderen sind einsatzbereit“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz zum Personal der Gastgeber.

Die Startelf verriet der Coach natürlich nicht, er machte aber zumindest eine Andeutung: „Julian Brandts Entwicklung im spielerischen und physischen Bereich freut uns sehr. Er bringt Härte in sein Spiel mit ein, da hat er einen Schritt nach vorne gemacht. Er kann auch mit Marco Reus zusammen auf dem Platz stehen. Da sind wir flexibel.“ Für den kommenden Gegner verteilte Terzic viel Lob: „Sie machen es herausragend gut. Sie sind gefestigt und gehen auch mit Rückschlägen gut um. Wir erwarten ein intensives Spiel und sind bereit.“

Borussia Dortmund gegen SC Freiburg: Wer setzt sich oben fest?

Der SC Freiburg wird mit mehreren Veränderungen in der Startelf in die Partie beim BVB starten. „Obwohl sie es gegen Augsburg gut gemacht haben, heißt es nicht, dass wir wieder genauso anfangen werden. Es kann schon sein, dass es in Dortmund 3-4 Veränderungen gibt. Wir sind am überlegen, wie wir es machen“, gab Trainer Christian Streich auf der Pressekonferenz bekannt.

Das Selbstbewusstsein ist zurück bei den Breisgauern, nach dem Sieg gegen den FC Augsburg. „Wir sind positiv, dass wir Dortmund die Stirn bieten können. Und dass wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dass es Dortmund auch schwer hat“, so Streich, der die Marschroute für ein erfolgreiches Auswärtsspiel mitteilte: „Ein bisschen Leichtigkeit ist gut, zu viel Leichtigkeit ist nicht gut. Wir brauchen Spannung - aber ohne Angst.“

Das Bundesligaspiel des 19. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg findet am Samstag, 4. Februar 2023, in Dortmund statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Borussia Dortmund gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel des 19. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Samstag, 4. Februar 2023, um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen

Borussia Dortmund gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

