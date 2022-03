Borussia Dortmund zu Gast bei Mainz 05: So sehen Sie das Bundesligaspiel live im TV und im Stream

Bundesliga

In der Bundesliga ist Borussia Dortmund zu Gast beim FSV Mainz 05. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Mainz - In der Bundesliga steht der 25. Spieltag an und Borussia Dortmund ist zu Gast beim FSV Mainz 05. Der BVB musste in der vergangenen Woche gleich zwei bittere Tiefschläge wegstecken: In der Europa League gab es das Aus in der Zwischenrunde bei den Glasgow Rangers und in der Bundesliga reichte es gegen Kellerkind FC Augsburg nur zu einem Remis. Die deutsche Meisterschaft scheint in weite Ferne gerückt zu sein, es gilt aber, Platz zwei in der Bundesliga zu verteidigen.

In der Tabelle hat die Mannschaft von Trainer Marco Rose noch sechs Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen auf Rang drei. Der BVB muss in der Partie bei Mainz 05 eine Reihe von Ausfällen verkraften: Akanji (Muskelfaserriss), Haaland (Muskelverletzung), Meunier (Sehnenriss), Moukoko (Muskelfaserriss), Reyna (Muskelverletzung) und Zagadou (Muskelfaserriss) fallen definitiv aus. Zumindest kann Kapitän Marco Reus, der zuletzt passen musste, wohl wieder dabei sein beim Gastspiel in Rheinhessen.

Borussia Dortmund zu Gast bei Mainz 05: Zahlreiche Verletzte bei Gästen

Beim FSV Mainz 05, die derzeit auf Platz neun der Fußball-Bundesliga stehen und die noch Chancen auf die internationalen Plätze haben, sieht es deutlich besser aus. Hack (5. Gelbe Karte), Kohr (Gelb-Rot-Sperre) und St. Juste (Schulter-OP) werden gegen Borussia Dortmund nicht dabei sein. Ansonsten kann Trainer Bo Svensson aus dem Vollen schöpfen.

Im Hinspiel ließ Borussia Dortmund dem FSV Mainz 05 keine Chance. Beim 3:1-Sieg dominierte der BVB die Partie nach Belieben und hätte bereits frühzeitig alles klar machen müssen. Die Gäste schafften kurz vor Ende den Anschluss, doch Erling Haaland zerstörte die Hoffnungen auf einen Punktgewinn mit seinem 3:1 in der Nachspielzeit. Im Rückspiel will Mainz Revanche an der bitteren Niederlage vom Oktober letzten Jahres.

Das Bundesliga-Match zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund steigt am Sonntag, 6. März 2022, um 15.30 Uhr in der Mainzer Mewa-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund zu Gast bei Mainz 05: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund zu Gast bei Mainz 05: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 6. März 2022, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

