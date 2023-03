Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Köln: So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Dortmund - Borussia Dortmund will weiter dranbleiben an Tabellenführer FC Bayern München und benötigt dafür einen Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Durch das Remis im Derby beim FC Schalke 04, liegt der BVB aktuell zwei Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister. Die Gäste aus der Domstadt benötigen dringend Punkte, um nicht doch noch in den Abstiegskampf zu rutschen. Zuletzt gab es eine Heimpleite gegen Kellerkind Bochum.

„Wir sind uns der Aufgabe in Dortmund bewusst. Wir werden trotzdem mutig agieren und bei uns bleiben. Wir wollen gewinnen, daran werden wir alles setzen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor der Partie beim BVB. „Wir machen in letzter Zeit wenig Tore, trotzdem war die Leistung nicht schlecht. Wir müssen weiter daran arbeiten und werden weiter unseren Weg gehen“, so der Coach weiter.

Borussia Dortmund trifft auf den 1. FC Köln. © IMAGO/Juergen Schwarz

Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Wer holt sich den Sieg?

Der FC fährt trotz der Niederlage gegen Bochum mit Vorfreude zum BVB, wie Baumgart bestätigte: „Dass die Jungs nach der Niederlage gegen Bochum enttäuscht sind, ist völlig normal. Sie lassen aber nicht die Köpfe hängen. Wir haben unsere Leistungen nicht über die Ziellinie gebracht. Wir freuen uns auf die Partie in Dortmund. Ich freue mich über jedes Bundesligaspiel. Ich habe das Glück, alle 14 Tage in einem Stadion zu sein, das von den Emotionen her, das Beste ist, was es gibt.“

„Ich glaube, wir sind gewarnt genug – aus dem Hinspiel und aus den Partien in den letzten Jahren. Wir müssen ein intensives Spiel zeigen, um als Sieger vom Platz zu gehen“, warnt BVB-Trainer Edin Terzic vor den Kölner, bei denen es im Hinspiel eine Niederlage gab. Für Julian Brandt wird es eher nicht reichen für die Partie gegen den FC. „Julian ist im Reha-Training, zeigt jeden Tag deutliche Verbesserungen. Wir werden sehen, wie wir ihn da weiterhin belasten können, aber ehrlicherweise glauben wir, dass es sehr knapp wird für Samstag“, so Terzic.

Das Spiel des 25. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln findet am Samstag, 18. März 2023, in Dortmund statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 25. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Samstag, 18. März 2023, um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.



Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.