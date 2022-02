Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen: So sehen Sie das Bundesligaspiel live im TV oder Live-Stream

21. Spieltag

Borussia Dortmund empfängt Bayer Leverkusen am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Dortmund - Nach der Pause in der Fußball-Bundesliga geht es am 21. Spieltag mit einem Knaller-Duell weiter. Borussia Dortmund empfängt in der heimischen Arena Bayer Leverkusen und will den Vorsprung zur „Werkself“ halten. Beim BVB drohen für das Spitzenspiel aber drei wichtige Spieler auszufallen. Erling Haaland, Emre Can und Mats Hummels sind wohl nicht dabei gegen Leverkusen.

„Es ist nicht zu erwarten, dass einer der drei zum morgigen Abschlusstraining noch dazukommt. Mats ist heute Fahrrad gefahren, da müssen wir sehen, ob es vielleicht noch für den Kader reicht, aber es wird sehr eng“, hat BVB-Trainer Marco Rose zumindest beim Innenverteidiger noch leichte Hoffnung. Lobende Worte hat der Coach von Borussia Dortmund für Neuzugang Malen, der endlich angekommen ist in Dortmund: „Er hat sich gesteigert und bekommt im Moment viel Lob, auch von mir. Ich helfe ihm dabei, dass er da dranbleibt und diese Steigerung nachhaltig ist.“

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen: Duell auf Augenhöhe

Gegen Bayer Leverkusen erwartet Marco Rose ein ausgeglichenes Spiel. „Ich erwarte ein Spitzenspiel, dass wir hoffentlich am Ende für uns entscheiden werden. Wir müssen fleißig verteidigen und mit dem Ball sauber sein, ohne einfache Bälle zu verlieren“, so der BVB-Coach, der auf der Pressekonferenz noch eine frohe Botschaft hat: „Gio Reyna ist zurück! Sehr cool! Er will unbedingt dabei sein, hatte nochmal zwei gute Trainingswochen. Ihn wiederzusehen und seine Qualität wiederzuhaben, ist einfach schön und wichtig für uns.“

Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane sieht Borussia Dortmund noch leicht vor seiner Mannschaft. „Der BVB liegt acht Punkte vor uns – auch, weil sie in der Vorrunde besser und konstanter gespielt haben als wir. Das Ziel muss es sein, uns stetig zu verbessern, um die Lücke längerfristig zu schließen. Das ist noch ein weiter Weg“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel.

Froh ist der Coach der Werkself über seinen Neuzugang im Angriff: „Wir sind sehr glücklich, dass Sardar Azmoun zu uns gestoßen ist. Er bringt viel Qualität und internationale Erfahrung mit, wird aber noch brauchen, um richtig in Form zu kommen. Ich bin überzeugt, dass er uns in der Rückrunde helfen wird.“

Das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen steigt am Sonntag, 6. Februar 2022, um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN