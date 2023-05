Borussia Dortmund - FSV Mainz 05: Wer zeigt den Bundesliga-Titelkampf live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Der BVB hat gegen Mainz die Meisterschaft in der eigenen Hand. Alle Infos zur TV-Übertragung, Streaming-Angeboten und zur besonderen Konferenz.

Dortmund ‒ Die deutsche Meisterschaft entscheidet sich am 34. Spieltag! Bundesliga-Fans haben lange auf ein solches Finale gewartet, in der Saison 2022/2023 ist es endlich wieder soweit. Borussia Dortmund geht als Titel-Favorit ins Rennen, ein Sieg gegen Mainz reicht, um die Schale vor den eigenen Fans im Westfalenstadion überreicht zu bekommen. Zeitgleich muss der FC Bayern auswärts beim 1. FC Köln gewinnen, um die Chance zu wahren. Der Rekordmeister fährt nur dann den elften Titel in Folge ein, wenn in Köln gewonnen wird und der BVB Punkte gegen Mainz liegen lässt.

Die Mannschaft zeigt sich vor dem wichtigsten Spiel der Saison locker und vertraut auf die eigenen Fans: „Wir lassen uns gerne anstecken von den Fans. Die Hütte wird brennen, das Stadion wird uns tragen“, sagte Julian Brandt gegenüber der eigenen Vereinshomepage. Auch Marco Reus freut sich auf den Samstag-Nachmittag: „Eine bessere Konstellation kann es nicht geben. Es liegt allein an uns.“

Bundesliga, 34. Spieltag Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 Datum: 27. Mai 2023 Anpfiff: 15.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Edin Terzic hofft vor Mainz-Spiel auf Rückkehr von Jude Bellingham

Inwiefern Mainz sich gegen die motivierten Dortmunder wehren kann, bleibt abzuwarten. Für die Rheinhessen geht es in dem Spiel um nichts mehr, im gesicherten Mittelfeld ohne Chancen auf den Europapokal kann die Elf von Trainer Bo Svensson maximal auf den zehnten Platz abrutschen. Der Coach fordert von seiner Elf, die Wichtigkeit des Spiels und den Druck mitzunehmen. An einem solchen Spiel dürfe man als Gegner nicht oft teilnehmen. „Das muss man mit der nötigen Freude und dem nötigen Ehrgeiz angehen.“

Mainz befindet sich nach einer zwischenzeitlich starken Rückrunde im Formtief und hat die letzten vier Partien gegen Wolfsburg, Schalke, Frankfurt und Stuttgart verloren. Auch in den direkten Duellen gegen den BVB setzte es zuletzt vier Pleiten. Trotzdem warnte Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor den „körperbetonten“ und „erwachsenen“ Nullfünfern. Ein Spieler, der ihm enorm helfen könnte, ist Jude Bellingham. Der Top-Star, der vor einem Wechsel steht, fiel in Augsburg aus und hat in der aktuellen Woche wieder intensiver trainieren können. „Wir hoffen, dass sein Fleiß belohnt wird und er am Wochenende zur Verfügung steht“, so der 40-Jährige.

Wer überträgt das Spiel BVB gegen Mainz live im TV?

Das Bundesliga-Spiel läuft am Samstag im Pay-TV bei Sky. Die Vorberichterstattung beginnt um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga HD, wo ab 15.30 Uhr die Konferenz mit allen neun Samstags-Partien zu sehen sein wird. Das Einzelspiel zwischen Dortmund und Mainz wird auf Sky Sport HD3 gezeigt. Wolff Fuss kommentiert die Begegnung. Zusätzlich wird auf Sky Sport HD2 eine Meisterkonferenz mit dem Spiel des BVB und der Partie zwischen Köln und Bayern angeboten. Frank Buschmann und Kai Dittmann werden die spezielle Konferenz als Kommentatoren begleiten.

Sky-Kunden können das Sport-Angebot des Pay-TV-Senders auch online im Live-Stream bei Sky Go, dem Online-Streamingportal des Pay-TV-Anbieters, sehen. Voraussetzung dafür ist ein gültiges Abo, in dem das Bundesliga-Paket enthalten ist. Kurzentschlossene, die noch keinen Zugriff auf Sky haben, können die Bundesliga über WOW, ehemals Sky Ticket, kurzfristig buchen. Der Dienst kann monatlich und jährlich gekündigt werden.

Begegnung: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 TV: Sky (Pay-TV) Live-Stream: Sky Go, WOW Highlights im Freee-TV: ARD (Samstag, 18.30 Uhr), ZDF (Samstag, 23 Uhr)